Suomalainen lumilautailija kuoli lumivyörössä Itävallassa

Suomalainen lumilautailija on kuollut lumivyörössä Itävallassa Alpeilla. Asiasta kertoi ensin Iltalehti viitaten paikallisiin medioihin.



Rosenheim24:n mukaan lumilautailija oli 27-vuotias mies, ja tapaus sattui viime keskiviikkona Mittagskogel-vuorella 2 990 metrin korkeudessa.



Ulkoministeriön viestintäpäivystäjä Tiina Tähtinen sanoo Lännen Medialle, että ulkoministeriöllä on tiedossa ja hoidossa tapaus suomalaisen kuolemantapauksesta Itävallassa. Ulkoministeriö ei kuitenkaan anna tapauksesta tarkempia tietoja julkisuuteen.



Tavallisesti suomalaisen kuollessa ulkomailla toimitaan niin, että edustusto ja ministeriö selvittävät paikallisten viranomaisten kanssa kuolemantapausta ja kotiuttamista. Omaisille asiasta ilmoittaa poliisi.



Suomalaisen kuolemantapauksessa ulkomailla Suomen edustusto on yhteydessä paikallisviranomaisiin.