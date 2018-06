Sunday Timesille vuodettu kauhuskenaario: Ruoka- ja lääkepula iskisi Britanniaan sopimuksettoman brexitin jälkeen

Iso-Britannia on yksi vanhimpia ja taloudellisesti merkittävämpiä suurvaltoja. Se on valloittanut ja ryöstänyt muita maita ympäri maailman jo vuosisatoja. Sillä on asemapaikkoja siellä täällä ja Lontoo on yksi tärkeimpiä finanssikeskuksia maailmassa. Luuletteko, että britit ei saa ostettua ruokaa ja bensaa jos EU Komissio päättää alkaa kiukuttelemaan? Britit eivät kuole nälkään. Eikä yksittäisillä EU mailla ole halua lopettaa kaupankäyntiä Iso-Britannian kanssa. Espanjalla ja Italialla jää kasvikset ja myyntitulot homehtumaan maahan. Enemmin siellä maanviljelijät alkavat livetä typerästä EU koheesiosta.