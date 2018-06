Sukeltajat pääsivät syvemmälle Thaimaan tulvaluolaan – toivo poikien löytymisestä elää

Pelastussukeltajat ovat päässeet aiempaa syvemmälle Thaimaan Tham Luangin luolaan, josta kahtatoista 11–16 -vuotiasta poikaa ja heidän jalkapallovalmentajaansa on etsitty jo viikon päivät.

Pelastajat eivät ole saaneet yhteyttä ryhmään, joka meni luolaan suojaan rankkasateilta ja jäi nousevien tulvavesien taakse. Sukeltajat ovat viranomaisten mukaan ensimmäistä kertaa päässeet luolan syvyyksissä sijaitsevaan haaraumaan vain parin-kolmen kilometrin päässä paikasta, jossa poikien uskotaan olevan.

Veden pinta luolassa on saatu pumpattua laskuun, vaikka rankkasateet alueella ovat jatkuneet.

– Tilanne on aiempaa parempi. Vesi on laskenut ja me pumppaamme vettä kaikista luolan saleista, sanoi Chiang Rain maakunnan kuvernööri Narongsak Osottanakorn.

Etsinnät jatkuivat lauantaina jo seitsemättä päivää. Eksyneen ryhmän löytymistä hengissä pidettiin mahdollisena, mutta olosuhteet luolassa ovat vaikeat ilman ruokaa ja valoa. Vettä luolassa on helposti saatavissa, mutta se saattaa olla saastunutta.

Poikien ja heidän valmentajansa etsinnöistä on syntynyt tuhannen hengen vahvuinen operaatio, johon osallistuu myös asiantuntijoita Australiasta, Kiinasta ja Japanista. Työtä vaikeuttaa luolaston laajuus. Tham Luang on kymmenen kilometriä pitkä ja mutkikkaasti haaroittuva järjestelmä kapeita käytäviä. Poikaryhmän on kerrottu vierailleen luolassa usein aikaisemminkin.