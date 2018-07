Sukeltaja kuoli auttaessaan luolaan juuttuneita thaimaalaispoikia, poikien pelastustehtävä on erittäin vaativa

Thaimaan armeijan entinen sukeltaja on kuollut yrittäessään auttaa luolaan vangeiksi jääneitä poikia ja heidän jalkapallovalmentajaansa.



CNN:n mukaan sukeltaja oli palaamassa viemästä pojille happisäiliöitä, kun häneltä itseltään ilmeisesti loppui happi ja hän menetti tajuntansa. Sukeltajan ystävä yritti turhaan pelastaa hänet.



Kaksitoista poikaa ja heidän valmentajansa ovat olleet vankeina luolassa jo kohta kaksi viikkoa. Heitä auttamassa ja heidän pelastamistaan suunnittelemassa on Thaimaan laivaston sukeltajia ja vapaaehtoisia eri puolilta maailmaa. Myös Suomesta on mukana ainakin yksi luolasukeltaja.



Poikien pelastaminen luolasukeltamalla olisi vaarallista sekä pelastajille että pojille, joista monet eivät osaa uida. Kokeneiltakin luolasukeltajilta kestää kuutisen tuntia päästä kallionkielekkeelle, jossa pojat ovat.



Pojat ja heidän valmentajansa jäivät vangeiksi luolaan, kun äkillinen rankkasade aiheutti tulvan, jonka seurauksena luolaan johtavat käytävät jäivät veden alle. He olivat päiviä ilman ruokaa ja puhdasta juomavettä ennen kuin kaksi brittiläistä luolasukeltajaa löysi heidät maanantaina.

Ryhmän pelastamista vaikeuttaa myös se, että alueelle on ennustettu monsuunisateita, joiden seurauksena vedenpinta luolastossa voisi nousta. Pelastajien suunnitelmissa on ollut pumpata vettä luolasta niin, että pojat olisi mahdollista pelastaa.