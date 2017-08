Sukellusvenemysteerin ratkaisua ei näy – ruotsalaisjournalisti on yhä jäljettömissä

On torstai-ilta, 10. elokuuta.

Ruotsalaissyntyinen palkittu freelance-toimittaja Kim Wall nousee Kööpenhaminan satamassa Nautilus UC-3-sukellusveneeseen keksijä Peter Madsenin kanssa.

Nautilus ei ole ihan tavallinen sukellusvene, vaan Madsenin itse rakentama ja yksi maailman suurimmista ellei jopa suurin harrastelijan rakentama uppopaatti. Wall on sen kyydissä, koska on tekemässä reportaasia Madsenista, joka tunnetaan avaruusretkihaaveidensa vuoksi myös raketti-Madsenina. Hän aikoo myydä sen amerikkalaiselle Wired-aikakauslehdelle.

Sukellusvene lipuu satamasta merelle iltaseitsemän aikaan. Se seilaa hetken Refshaleøen-saaren ympäristössä Kööpenhaminan edustalla. Useat ihmiset valokuvaavat punatakkisen ja hymyilevän Wallin sukellusveneen tornissa.

Sukellusveneestä otetaan paljon kuvia. Yhden niistä räiskäisee Anders Valsted.

- Ei joka päivä näe sukellusvenettä, hän sanoo myöhemmin ruotsalaislehti Aftonbladetille.

Torstai-iltana Madsen lähettää tuttavalleen viestin, jossa peruu seuraavan päivän matkan sukellusveneellä. Puolenyön jälkeen on paristakymmenestä metristä kiinni, ettei se jää rahtialuksen jyräämäksi.

Ilmeisesti kukaan muu kuin Madsen ei tiedä, missä sukellusvene on sen jälkeen ollut ja mitä siellä on tapahtunut.

Sukellusvene merihädässä

Kun Wallia ei baarien sulkemisaikaan mennessä kuulu kotiin eikä tämä vastaa enää puhelimeen, ilmoittaa Wallin miesystävä tämän kadonneeksi.

Rannikkovartiosto yrittää 20 minuuttia tämän jälkeen saada yhteyden sukellusveneeseen, mutta turhaan. Wallin lisäksi sekin on kadoksissa.

Vasta aamuseitsemän jälkeen rannikkovartiosto ilmoittaa kaikille Juutinraumassa liikkuville aluksille kadonneesta sukellusveneestä. Kolme tuntia myöhemmin rannikkovartiosto saa ilmoituksen, jonka mukaan sukellusvene on löytynyt.

Veneen tornissa oleva Madsen saa yhteyden pelastushelikopteriin. Hän sanoo, että veneessä on teknisiä ongelmia, mutta kukaan ei ole loukkaantunut.

Todistajan mukaan Madsen katoaa tämän jälkeen hetkeksi veneen sisälle. Sen jälkeen Nautilus uppoaa puolessa minuutissa ja Madsen pelastetaan merestä.

Kertomus muuttuu

Madsen tuodaan maihin. Hän sanoo, että oli ainut ihminen sukellusveneen kyydissä sen uppoamishetkellä. Hän kertoo olleensa korjaamassa veneen painolastisäiliöön tullutta vikaa, kun kaikki meni pieleen ja vene upposi. Wallin hän kertoo jättäneensä maihin Refshaleøenille puoli yhdentoista maissa illalla.

Poliisi pidättää Madsenin. Keksijä haluaa julkisen vangitsemisoikeudenkäynnin, muttei saa sitä kuulusteluissa esiin tulleiden asioiden vuoksi. Samalla Madsen ilmoittaa, ettei enää haluakaan kertoa versiotaan tapahtumista medialle kuten oli aiemmin luvannut.

Lauantaina Madsen vangitaan 24 päiväksi suljetuin ovin. Hän kiistää syyllistyneensä rikokseen, mutta ei silti valita tuomiosta.

Poliisi sanoo, ettei usko tarinaa teknisestä viasta. Sen mukaan Madsen upotti veneen tahallaan hävittääkseen todisteita.

Poliisi kertoo myös, että Madsen on muuttanut kertomustaan, jonka mukaan hän jätti Wallin satamaan puoli yhdeltätoista. Sitä ei kuitenkaan kerrota, miten kertomus on muuttunut.

Vene löytyy, Wallia ei

Poliisi olettaa, että Kim Wallin ruumis on Nautiluksen hylyssä. Veneen luona sukelletaan jo lauantaina, mutta sinne ei päästä sisään.

Nautilus saadaan pinnalle lauantain ja sunnuntain vastaisena yönä, mutta Wall ei ole sen sisällä. Alkavat etsinnät, joihin osallistuu viranomaisia Tanskasta ja Ruotsista.

Media haastattelee epäillyn ja uhrin läheisiä. Wallin ystävät sanovat, että tämä ei koskaan katoaisi vapaaehtoisesti. Madsenin tuttavat puolestaan, että mies ajautuu konflikteihin. Keksijän veli on sitä mieltä, että Madsen olisi jo tunnustanut, jos tämä olisi tehnyt jotain.

Keskiviikkona ruotsalaiset meripelastajat löytävät "kiinnostavan esineen, joka ei ole ruumis". He eivät kuitenkaan voi kertoa, mikä se on. Torstaina Tanskan poliisi tiedottaa, että kyseessä on pelastusliivin kappale, joka ei luultavasti liity Walliin millään tavalla.

Tanskan Poliisi saa Wallista ja sukellusveneestä torstaihin mennessä yli 300 vihjettä. Poliisi kertoo torstaiaamuna, etteivät ne tuo mysteerin ratkaisua yhtään lähemmäksi.