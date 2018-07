Sukelluskouluttaja thaipoikien pelastamisesta: Sukeltajien energiankulutus valtava

Suomalaisen sukelluskouluttaja Jouni Piispasen mukaan tilanne Thaimaassa vaikuttaa positiiviselta.

Neljä poikaa on saatu tuotua ulos luolasta onnistuneesti.

Piispanen kertoo STT:lle, että toisen ihmisen tuominen luolasta on "todella raskasta". Sukeltajat yleensä harjoittelevat tajuttoman varusteissa olevan sukeltajan tuomista pohjalta pintaan. Thaimaan operaatiossa poikia kuljetetaan vaakasuorassa erilaisten mutkien läpi vetämällä ja työntämällä.

- Se on ihan älyttömän raskasta. Sukeltajien energiankulutus on aivan valtava.

Piispanen korostaa, että sukeltajan heikompaakin kuntoa voidaan kompensoida hyvällä psyykellä.

Raskain kuljetettava saattaa olla luolassa oleva valmentaja. Toisaalta häntä on saatettu ohjeistaa uimaan ja auttamaan käsillään sukelluksen aikana, jos on kohtuullisen hyvässä kunnossa.

- Varmaan pojillekin on psykologisesti tärkeää, että valmentaja on siellä viimeiseen asti. Silloin he varmaan kokevat, että saavat henkistä tukea häneltä. Hän on se aikuinen, jonka he tuntevat.

Vahvemmilla paremmat mahdollisuudet selvitä

Piispanen arvioi, että Thaimaassa on varmasti tehty todella paljon asioita oikein.

- Jos neljä poikaa on saatu ulos, sehän on aivan fantastinen tulos.

Piispanen kertoo olevansa jo helpottunut. Hän odottaa vielä, että viimeinenkin luolassa oleva on saatu hengissä ja terveenä ulos.

Piispanen arvioi, että luolan pintaa on saatettu saada laskettua nopeammin kuin odotettiin.

Sukellusolosuhteista, -matkasta ja itse operaatioista on vielä vain vähän tietoa. Piispanen korostaa, että on tärkeää, että operaation kannalta olennaiset ihmiset saavat työskennellä häiriöttä.

- Oleellista ei tietenkään ole se, että mitä tietoa julkisuuteen saadaan, vaan se, että homma hoituu siellä.

Piispanen arvioi, että heikommassa kunnossa olevien evakuointi oli kiireisintä, joten heidät olisi tuotu luolasta ulos ensimmäisinä. Vahvemmilla on todennäköisesti paremmat mahdollisuudet selvitä vaikeista luolaolosuhteista.

Piispanen uskoo, että tieto ensimmäisten onnistuneesta pelastamisesta vaikuttaa psykologisesti luolassa oleviin.

- Vaikutus on rohkaiseva, että tässä kestää mitä vaan, jos kerran toisetkin ovat selvinneet. Se on hirveän tärkeä tieto.