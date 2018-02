Sujahda hetkeksi muodinluoja Yves Saint Laurentin kiehtovaan maailmaan

Pariisi

Asukasluku: 2,3 miljoonaa, Ile-de-France eli Suur-Pariisi 12 miljoonaa.

Miten

Helsingistä Pariisiin on päivittäisiä suoria lentoja.

Pariisissa liikkuminen on helpointa ja edullisinta julkisilla liikennevälineillä. RER-metrot kulkevat myös pitkälle esikaupunkeihin.

Ydinkeskustassa kävelymatkat putiikkiryppäältä toiselle ovat lyhyitä.

Majoitus

Hotellihuoneet Pariisissa alkaen noin 80 euroa.

Esikaupungeissa on 20-30 euroa edullisempaa. Varmista hyvät kulkuyhteydet keskustaan.

Huoneistohotelleja ja Airbnb-asuntoja on tarjolla lukemattomasti.

Muotia

Muotiin hurahtaneiden must-tavarataloja: Printemps, Galeries Lafayette, BHV, Bon Marché ja Louis Vuitton.

Noin 15 minuutin RER-metromatkan päässä keskustasta La Défensellä kauppakeskus Quatre-Temps ja Noisy-le-Grandissa kauppakeskus les Arcades. Näissä muodin tarjonta on massiivista.

Vajaan puolen tunnin RER-matkan päässä Marne-la-Valléessa on luksusmerkkien outlet, La Vallée Village. Hinnat ovat keskustaan verrattuna 30-50 prosenttia edullisemmat. Vieressä on valtava kauppakeskus, jossa muodin tarjonta on yltäkylläistä.