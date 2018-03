Stormy Daniels haastaa Trumpin asianajajan oikeuteen maineensa tahraamisesta

Yhdysvaltalainen aikuisviihdetähti Stormy Daniels eli Stephanie Clifford haastaa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin asianajajan Michael Cohenin oikeuteen kunnianloukkauksesta. Asiasta uutisoivat muun muassa Washington Post ja CNN.

Cliffordin asianajajan maanantaina oikeuteen toimittaman haasteen mukaan Cohen on pyrkinyt saamaan Cliffordin näyttämään valehtelijalta. Uusin haaste on osa laajempaa oikeusjuttua, jota Clifford käy Cohenia, Trumpia ja Cohenin perustamaa yhtiötä vastaan.

Kunnianloukkaussyytösten ohella uusin haaste sisältää syytöksiä muun muassa vaalilakirikkomuksista.

CBC-kanava lähetti eilen haastattelun, jossa Clifford väitti, että hän ja Trump harrastivat seksiä vuonna 2006, ja että häntä uhkailtiin vuonna 2011, jotta hän olisi vaiennut asiasta.

Trump on kiistänyt väitteet seksisuhteesta.

Kunnialoukkaussyytökset koskevat 130 000 dollarin maksun syytä

Haasteen kunnianloukkausta koskeva osuus juontaa juurensa 130 000 dollarin maksuun, jonka Clifford sai Cohenilta.

Cohen on myöntänyt maksaneensa summan Cliffordille. Cohenin mukaan hän maksoi summan omista rahoistaan, eivätkä Trumpin taustavoimat tai tämän vaalikampanja hyvittäneet maksua hänelle.

Cliffordin mukaan hän vastaanotti 130 000 dollaria Trumpin asianajajalta osana vaitiolosopimusta, joka tehtiin hieman ennen vuoden 2016 presidentinvaaleja. Sopimus koski Cliffordin mukaan hänen ja Trumpin aiempaa seksisuhdetta.

Cliffordin asianajajan mukaan Cohenin lausunto, jonka mukaan hän maksoi Cliffordille omista varoistaan sekä se, että Cohen kiisti Trumpin ja Cliffordin harrastaneen seksiä oli omiaan tahraamaan Cliffordin mainetta.

Haasteen mukaan Cohen antoi lausuntonsa tietäen, että se oli valheellinen tai ainakin niin, että hänellä oli painavat syyt epäillä lausunnon todenperäisyyttä.

Hyssyttelyraha rikkoi haasteen mukaan kampanjarahoituspykäliä

Haasteessa sanotaan myös, että Cohenin Cliffordille presidentinvaalien aikaan suorittama 130 000 dollarin maksu rikkoi Yhdysvaltain vaalilakeja. Kampanjarahoituspykäliä rikottiin haasteen mukaan, koska maksulla haluttiin "tukahduttaa puhetta yleisesti merkittävästä asiasta, joka koski presidenttiehdokasta".

Haasteessa myös lisättiin perusteluja Cliffordin asianajajan aiemmalle väitteelle, että Cliffordin ja Trumpin välinen vaitiolosopimus on mitätön. Tätä puoltaa uuden haasteen mukaan muun muassa se, että Cohen on puhunut sopimuksesta medialle. Clifford on aiemmin hakenut sopimuksen mitätöintiä, sillä siinä ei ole Donald Trumpin allekirjoitusta.

Cohen puolestaan on syyttänyt Cliffordia sopimuksen rikkomisesta ja sanonut, että Cliffordilta voidaan siten hakea korvauksia.

