Stoltenberg: Venäjän ohjusrikkomus olisi vakava huoli Natolle

Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin mukaan olisi vakava huolenaihe Natolle, jos Venäjä ei noudattaisi sopimusta keskipitkän matkan ohjusten kieltämisestä. Naton pääsihteeri ei ottanut suoraan kantaa siihen, pitävätkö amerikkalaislehden tiedot Venäjän ohjuksista paikkansa.

New York Times kertoi eilen, että Venäjä on sijoittanut uudelleen maasta laukaistavia risteilyohjuksia, mikä rikkoo Yhdysvaltojen kanssa solmittua aseidenriisuntasopimusta. Sopimus kieltää osapuolia pitämästä hallussaan, valmistamasta, tai testaamasta ohjuksia, joiden kantama on 500-5 000 kilometriä.

