Stephen Hawking: Teoreettisen fysiikan rocktähti halusi ymmärtää koko maailmankaikkeuden

Stephen William Hawking

Syntyi 8.1.1942 Oxfordissa, kuoli 14.3.2018 Cambridgessa.

Väitteli tohtoriksi Cambrdigen yliopistossa vuonna 1965, työskenteli yliopistossa tutkijana.

Gravitaatiofysiikan professori Cambridgessa 1977, matematiikan professori 1979-2009.

Kahdesti naimisissa, kolme lasta.

Vuonna 1988 julkaistu "Ajan lyhyt historia" (A Brief History of Time) on eräs maailman suosituimmista populaaritiedekirjoista.

Julkaisi yhteensä 15 kirjaa sekä merkittävän määrän tutkimuksia.

Esiintyi useissa tiededokumenteissa ja piti julkisia luentoja.

Esitti itseään mm. Simpsoneissa ja Star Trek: The Next Generation -sarjassa.

Lähteet: BBC, Reuters, New York Times, The Guardian, The Register, Hawkingin viralliset kotisivut