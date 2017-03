St1 ryhtyy valmistelemaan miljardin euron tuulivoimahanketta Pohjois-Norjaan

Energiayhtiö St1 ryhtyy tutkimaan suuren tuulivoimahankkeen rakentamista Pohjois-Norjaan.



Jos hanke toteutuu suunnitellussa laajuudessaan, St1 kumppaneineen rakentaa Finnmarkiin kaksi tuulivoimakohdetta, joiden kapasiteetti nousee yhteensä 900 megawattiin. Määrä olisi osapuilleen puolet Suomen tämänhetkisestä tuulivoimakapasiteetista.



St1 ei ole julkistanut hankkeen kustannusarviota, mutta rakentamiskustannukset näin suurelle määrälle tuulivoimaa kohoavat herkästi miljardiin euroon.



St1:n hanke on erityisen kiinnostava siksi, että siitä saattaa tulla Norjan ensimmäinen tuulivoimaprojekti, joka toteutetaan kokonaan ilman valtion tukia.



– Kun sanon näin, on tärkeää muistaa, että tämä on pitkän tähtäimen projekti, korostaa St1 Norge AS:n uusiutuvan energian johtaja Thomas Hansen.



Tavoitteena johtoasema



Tällä hetkellä tuulivoimaa rakennetaan Norjaan niin kutsuttujen vihreiden sertifikaattien turvin. Tukijärjestelmä on yhteinen Ruotsin kanssa.



Hansenin mukaan St1 uskoo, että tuulivoiman jyrkästi alentuneet tuotantokustannukset laskevat lähivuosina edelleen, kun voimaloiden tekniikka kehittyy. Se tarkoittaisi, että tuulivoimaloissa tuotettu sähkö kykenisi kilpailemaan sähkömarkkinoilla muiden tuotantomuotojen kanssa ilman tukia.



– Emme ole tässä tilanteessa vielä, mutta kun se tapahtuu, haluamme olla johtoasemassa kehittämässä tuulivoimaa, Hansen sanoo Lännen Medialle.



Pohjois-Norjaan suunniteltujen tuulipuistojen valmistelu on pitkä prosessi, jossa yksin luvitus vie kolmesta viiteen vuotta. Teknologialla on siis aikaa kehittyä ennen rakentamisvaihetta, johon päästään Hansenin mukaan joskus 2020-luvulla, mikäli hankkeet osoittautuvat taloudellisesti kannattaviksi ja ympäristön kannalta hyväksyttäviksi.



Finnmarkin alue kiinnostaa



Toinen tekijä, jonka ansiosta St1:n hanke saattaa onnistua ilman tukia, liittyy Pohjois-Norjan hyviin tuulioloihin. Pohjois-Norjan Finnmarkia on kuvailtu yhdeksi Euroopan parhaista alueista tuulivoiman rakentamiseen.



– Tutkimamme alue sijaitsee 500–600 metriä merenpinnan yläpuolella ja se on aika tasainen. Meri on lähellä ja luonnollisia esteitä on vähän Norjan länsiosiin verrattuna, Hansen kuvailee.



St1:n suunnittelemat tuulipuistot sijoittuisivat Lebesbyn ja Tanan kuntiin, eli muutaman kymmenen kilometrin etäisyydelle Suomen rajasta. Hansenin mukaan lähistöllä sijaitsee jo tuulipuisto, jonka suoristusarvot ovat jatkuvasti Euroopan parhaimmistoa.



Jos tuulipuistot rakennetaan, niiden tuotanto voidaan käyttää myös Suomessa rakentamalla tarpeelliset sähkönsiirtoyhteydet Utsjoelle.



St1 Norge ryhtyy valmistelemaan tuulivoimahankkeita Vindkraft Nord AS:n ja Ny Energi AS:n kanssa. Ne muodostavat yhteisyrityksen nimeltään Grenselandet. Hansen kuvailee St1:n kumppaneita tuulivoiman kehittämisyhtiöiksi, jollaiset yleensä irrottautuvat hankkeista siinä vaiheessa, kun ne siirtyvät rakentamis- ja tuotantovaiheeseen.