Sotilassoittokunta esitti Daft Punkia Trumpille ja Macronille – video esityksestä leviää sosiaalisessa mediassa

Yhdysvaltain ja Ranskan presidentit Donald Trump ja Emmanuel Macron seurasivat yhdessä Ranskan kansallispäivän perinteistä sotilasparaatia Pariisissa. Pääkaupungin pääväylällä Champs-Elysees'llä pidetyn paraatin huipentanut ranskalaisen sotilassoittokunnan esitys levisi nopeasti sosiaalisessa mediassa.

Presidenttien edessä esiintynyt soittokunta soitti ensin Nizzan kaupungin hymnin vuoden takaisen terrori-iskun uhrien muistoksi. Sen jälkeen se nosti tempoa ja soitti potpurin ranskalaisen elektronisen musiikin yhtyeen Daft Punkin kappaleista.

Macronia selvästi huvitti, kun sotilassoittokunta esitti oman versionsa Daft Punkin hitistä Get Lucky. Trumpin ilmeestä ei voinut päätellä, tunnistiko hän yhtä vuoden 2013 suurimmista kansainvälisistä hiteistä.

Ranskan kansallispäivän lisäksi paraatilla juhlistettiin tänä vuonna Yhdysvaltain liittymistä ensimmäiseen maailmansotaan sata vuotta sitten, minkä takia Macron oli kutsunut Trumpin kunniavieraaksi. Paraatissa olikin mukana noin 150 amerikkalaissotilasta, ja hävittäjien ylilentoon osallistui kaksi Yhdysvaltain ilmavoimien F-22-hävittäjää.

Paraatin jälkeen Trump tviittasi kuvan itsestään ja Macronista seuraamassa paraatia ja sanoi, että oli suuri kunnia edustaa Yhdysvaltoja siellä.

Muun muassa CNN on analysoinut, että Macron yrittää luoda hyviä suhteita Trumpiin mahtipontisilla ja imartelevilla eleillä, joille presidentin tiedetään olevan perso.

Trumpin twiitti:

It was a great honor to represent the United States at the magnificent #BastilleDay parade. Congratulations President @EmmanuelMacron! pic.twitter.com/1J4vZiy98y