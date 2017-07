Sotatilalakia jatkettiin vuoden loppuun Filippiinien eteläosissa

Filippiinien kongressi päätti tämänpäiväisessä äänestyksessä jatkaa maan eteläosissa voimassa olevaa sotatilalakia vuoden loppuun saakka.

Maan presidentti Rodrigo Duterte oli esittänyt jatkoa kahden kuukauden pituiselle sotatilalaille Mindanaon saarella. Esitys hyväksyttiin kongressissa ylivoimaisesti.

Duterte oli julistanut saarelle sotatilalain 23. toukokuuta vain muutamia tunteja sen jälkeen, kun islamistit olivat aloittaneet taistelut. Sotatilalaki antaa armeijalle oikeuden asettaa ulkonaliikkumiskieltoja ja tarkastuspisteitä sekä rajoittaa aseenkanto-oikeutta.

Filippiinien armeija on taistellut saarella jo kahden kuukauden ajan Isisiin kytköksissä olevia islamisteja vastaan. Armeija yrittää vallata takaisin Mindanaolla sijaitsevan Marawin kaupungin islamisteilta. Taisteluissa on kuollut yli sata armeijan sotilasta ja yli 400 militanttia. Myös kymmeniä siviilejä on kuollut. Pelkästään tänään taisteluissa on kuollut viisi sotilasta. Kaupungissa oli 200 000 asukasta, mutta monet ovat paenneet taisteluja, kertoo BBC. Jäljelle jääneillä on puutetta juomavedestä sekä ruoasta.

Taistelut alkoivat, kun armeija epäonnistui yrityksessään vangita Isisin Filippiinien johtajana pidetyn miehen. Sen jälkeen islamistit valtasivat osia kaupungista ja ottivat panttivankeja.

Marawin tilannetta verrattiin Mosuliin

Opposition edustajat tenttasivat parlamentissa tuntien ajan hallituksen edustajia sotatilalain jatkon laillisuudesta, mutta lain jatkaminen oli käytännössä selvää jo ennen äänestystä, sillä Duterten tukijoilla on parlamentissa enemmistö. Duterten vastustajat pitävät sotatilalain jatkamista osana Duterten pyrkimystä haalia lisää valtaa itselleen.

Toukokuussa Duterte varoitti, että sotatilalaki saatettaisiin ulottaa koskemaan koko maata, sen jälkeen kun militantit olivat surmanneet poliiseja Marawissa.

Duterten parlamentille antamassa esityksessä Marawin tilannetta verrattiin irakilaiseen Mosulin kaupunkiin. Esityksessä sanottiin, että Marawin taistelu saattaisi vetää puoleensa taistelijoita Irakista ja Syyriasta. Esityksen mukaan suurin osa militanttien johtajista on edelleen vapaana ja lähes sata taistelijaa on onnistunut ohittamaan armeijan eristämältä alueelta. Armeijan mukaan Marawissa on jäljellä vain muutama kymmenen taistelijaa pienellä alueella.

Sotatilalaki herkkä asia Filippiineillä

Jotkut opposition edustajat ihmettelivät, miksi sotatilalain pitää ulottua koskemaan koko Mindanaon saarta eikä vain Marawin kaupunkia. Duterte sanoi, että sotatilalain jatkaminen on paikallaan, jotta kaupunki voidaan rakentaa uudelleen ja pystytään varmistamaan, etteivät levottomuudet leviä muualle saarelle. Parlamentissa turvallisuus- ja puolustusviranomaiset perustelivat lain jatkamista sillä, että Marawin lisäksi islamistit suunnittelevat hyökkäyksiä myös muualla Mindanaolla. Duterte sanoi toimittajille, että armeija jatkaisi operaatioita alueella myös Marawin takaisinvaltauksen jälkeen.

Sotatilalaki on Filippiineillä herkkä asia, sillä maan entisen diktaattorin Ferdinand Marcosin hallitessa maata, sotatilalaki oli voimassa suurimman osan hänen valtakaudestaan. Tuhansia hänen vastustajiaan, kriitikoita ja kommunistisissejä surmattiin, pidätettiin tai vangittiin tuona aikana.

