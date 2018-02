"Sotaa omia toimielimiä vastaan" - FBI-muistion julkaisulla sabotoidaan Trumpiin liittyvää Venäjä-tutkintaa, sanoo asiantuntija

Yhdysvalloissa kohutun FBI-muistion julkaiseminen on johtanut poliittisesti erittäin kummalliseen tilanteeseen, arvioi Pohjois-Amerikan tutkimuksen John Morton -keskuksen johtaja Benita Heiskanen.

Presidentti Donald Trump antoi perjantaina luvan julkistaa salaisiksi luokiteltuihin tietoihin nojaavan muistion, jossa nostettiin esiin epäilyjä FBI:n valtuuksien väärinkäytöstä.

Nelisivuisen muistion mukaan FBI käytti kyseenalaisia perusteita saadakseen luvan tarkkailla Trumpin avustajaa Carter Pagea, jolla oli laajat Venäjä-kontaktit.

- Tämä on erittäin eriskummallinen tilanne, koska tässä on kysymyksessä Trumpin oma FBI ja oma oikeusministeriö. Tässä käydään ikään kuin sotaa omia toimielimiä vastaan, Heiskanen sanoo.

Hän katsoo, että muistion julkaisemisella pyritään nakertamaan Trumpin vaalikampanjaa tutkivan FBI:n työryhmän uskottavuutta. Oman lisänsä soppaan tuo se, että myös Venäjän yhteyksien tutkintaa johtava erityissyyttäjä Robert Mueller on republikaani.

- Olisi poliittisesti erittäin hankalaa ja tuhoisaa, jos Trump erottaisi tämän tutkinnanjohtajan.

- Kyseessä on tilanne, että yritetään sabotoida Trumpin kampanjaan liittyvää Venäjä-tutkintaa. Silloin seurauksena on, että on tutkinnan lopputulos mikä tahansa, niin sen uskottavuutta pystytään horjuttamaan, Heiskanen sanoo.

Kun muistio kyseenalaistaa tutkinnan, niin demokraatit ovat kyseenalaistaneet muistion sisällön. Heidän mukaansa muistio antaa väärän kuvan, koska asioita on irrotettu yhteyksistään ja jopa vääristelty. Demokraatit ovat myös tarjonneet julkaistavaksi omaa muistiotaan aiheesta, mutta sitä ei ole julkaistu.

Heiskanen huomauttaa, että kohu nousi jo muistion julkaisuaikeista. Etukäteen keskustelua herättivät muistion sisältämät salaiset tiedot, joilla voisi olla seuraamuksia joillekin yksittäisille henkilöille.

Heiskasen mielestä keskeistä muistiossa on, että se perustuu väitteeseen, jonka mukaan koko entisen brittivakoojan Christopher Steelen tekemä tutkimustyö on ollut Trump-vastainen poliittinen ajojahti.

Steele on laatinut runsas vuosi sitten julkisuuteen tulleen asiakirjan, joka sisältää muun muassa syytöksiä Trumpin kampanjan yhteyksistä Venäjään.

"Seisomme takananne"

Yhdysvaltain liittovaltion poliisin johtaja Christopher Wray on sanonut seisovansa työntekijöidensä takana ja olevansa sitoutunut FBI:n työhön.

FBI:n 35 000 työntekijälle suunnatussa sisäisessä kirjeessä Wray muun muassa myös kiittää työntekijöidensä työetiikkaa ja ammattitaitoa ja sanoo, että työ puhuu puolestaan.

Wray suuntasi kirjeen työntekijöilleen sen myötä, kun kohuttu FBI-muistio julkaistiin perjantaina. Salaisiksi luokiteltuihin tietoihin nojaavassa muistiossa nostettiin odotetusti esiin epäilyjä FBI:n valtuuksien väärinkäytöstä.

- Olette käyneet paljon läpi viimeisen yhdeksän kuukauden aikana ja tiedän, että se on usein ollut huolestuttavaa. Eikä viimeiset päivät ole juurikaan helpottaneet tilannetta, Wray kirjoitti.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump antoi perjantaina luvan julkistaa muistion koko laajuudessaan huolimatta Wrayn varoittelusta. Wrayn uran tulevaisuuden on katsottu olevan nyt epävarma.

Trump syytti ennen FBI-muistion julkaisua, että oikeusministeriön johto ja FBI ovat politisoineet hänen vaalikampanjaansa koskevan tutkinnan demokraatteja suosivaksi.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Wray ei kuitenkaan kirjeessä ottanut suoraan kantaa julkaistuun muistioon tai Trumpin kommentteihin eikä spekulaatioon hänen asemastaan.

- Puhumme työmme kautta. Yksi tapaus kerrallaan. Yksi päätös kerrallaan, Wray kirjoitti.

Arvostelijoiden mukaan tavoitteena sabotoida Venäjä-tutkintaa

Nelisivuisen muistion mukaan FBI käytti demokraattien rahoittamaa tutkimusraporttia saadakseen luvan tarkkailla Trumpin avustajaa Carter Pagea, jolla oli laajat Venäjä-kontaktit.

Aineistosta paljastuu vakavia luottamuksen rikkomuksia, sanoi kongressin edustajainhuoneen tiedustelukomitean johtaja Devin Nunes, joka Trumpin tapaan edustaa republikaanipuoluetta.

- Amerikkalaisilla on oikeus tietää, kun keskeisten instituutioiden edustajat käyttävät valtaansa väärin poliittisten tarkoitusperiensä takia, Nunes sanoi.

Hän toivoi, että muistion tiedot johtavat "uudistuksiin, jotka palauttavat amerikkalaisten uskon ja luottamuksen instituutioihin".

Arvostelijoiden mukaan Trumpin tavoite on sabotoida erikoissyyttäjä Robert Muellerin Venäjä-tutkimuksia.

Myös Sessions ja Rosenstein tulilinjalla

Muistiossa tulilinjalla ovat FBI-johtaja Wrayn lisäksi oikeusministeri Jeff Sessions ja apulaisoikeusministeri Rod Rosenstein. Trump on valinnut heidät kaikki tehtäviinsä viime vuonna.

Venäjä-tutkinnan johtajan Muellerin toimia valvova Rosenstein sekä FBI-pomo Wray ovat kiistelleet muistiosta Nunesin ja Valkoisen talon kanssa vuoden alusta saakka.

Demokraatit väittävät, että syytösten varsinainen kohde on apulaisoikeusministeri Rosenstein, koska hän on ainoa henkilö, joka pystyy irtisanomaan Venäjä-tutkintaa johtavan Muellerin.