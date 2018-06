Soini: Yhdysvaltojen lähtö ihmisoikeusneuvostosta on valitettavaa, Eurooppa menetti tärkeän kumppanin

Ulkoministeri Timo Soini (sin.) pahoittelee Yhdysvaltojen päätöstä irtautua YK:n ihmisoikeusneuvostosta. Soinin mukaan Yhdysvallat oli Euroopalle tärkeä kumppani neuvostossa.

Yhdysvaltojen lähdöstä ilmoitti maan YK-lähettiläs Nikki Haley yöllä Suomen aikaa. Lausunnossaan Haley nimitteli neuvostoa tekopyhäksi ja sanoi sen pilkkaavan ihmisoikeuksia. Samalla lähettiläs kuitenkin korosti, että neuvostosta irtautumisesta huolimatta Yhdysvallat aikoo jatkossakin pitää kiinni ihmisoikeusvelvoitteistaan.

- Mielellään olisimme nähneet Yhdysvallan neuvostossa mukana. Toivottavasti käytännön toiminta jatkuu kuitenkin hyvällä uralla, vaikka muodollinen sitoutuminen neuvostoon on Yhdysvalloilta tältä erää ohi, Soini sanoo.

Soinin mukaan Suomi on sitoutunut neuvoston työhön ja aikoo edelleen hakea neuvoston jäsenyyttä vuosiksi 2022-2024.

- Meillä on se käsitys että mukanaolo kannattaa, koska silloin pystyy vaikuttamaan neuvoston kannanottoihin, Soini sanoo.

"Dialogi parempi vaihtoehto"

Yhdysvallat on arvostellut ihmisoikeusneuvostoa muun muassa suhtautumisesta Israeliin sekä siitä, että jäseniksi on otettu maita, joiden ihmisoikeustilanne on vähintäänkin kyseenalainen.

Soini ymmärtää Yhdysvaltojen kritiikkiä.

- Pitää tietysti paikkansa, että neuvostossa on maita, joiden oma takapiha ja varmaan etupihakin on siivoamatta. Siinä mielessä kritiikki on perusteltua. Israel taasen herättää aina äärimmäisen voimakkaita tunteita puolesta ja vastaan, siinä ei sinänsä ole mitään uutta ja jakolinjat ovat tunnetut.

Soini uskoo, että dialogi on pitkällä tähtäimellä kuitenkin parempi vaihtoehto.

- Itse ajattelen, että keskustelu on aina tärkeää. Hyödyllisintä on keskustella sellaisten kanssa, joiden kanssa on eri mieltä, kuin vain hymistellä samanmielisten porukoissa.

Suomi suosii kansainvälistä, sääntöperäistä yhteistyötä, koska se on pienten maiden etu, Soini sanoo.

- Yhdysvalloissa kyseessä on selkeä poliittinen linja. Trumpin politiikka on hänen kannaltaan ja hänen vaalilupauksiinsa nähden loogista.

