Skandaalituottaja Weinsteinin jupakka pahenee – ahdistelun uhrien joukossa Gwyneth Paltrow ja Angelina Jolie

Seksiskandaalin keskipisteeksi joutunut elokuvatuottaja Harvey Weinstein ryvettyy yhä pahemmin. New Yorker -lehden mukaan kolme naista syyttää häntä raiskauksesta. Naiset, joiden joukossa oli myös italialainen elokuvatähti Asia Argento kertoivat, etteivät uskaltaneet vastustella, koska pelkäsivät Weinsteinin käyttävän vaikutusvaltaansa heidän nujertamisekseen.

New York Times paljasti viime viikolla Weinsteinin ahdistelleen lukuisia naisia. Lehti jatkoi tiistaina kertoen, että ahdisteltujen joukossa ovat olleet myös myöhemmin supertähdiksi nousseet Gwyneth Paltrow ja Angelina Jolie.

Weinstein on tuottanut useita Oscareilla palkittuja elokuvia. Häntä on pidetty yhtenä Hollywoodin vaikutusvaltaisimmista tuottajista, mutta on nyt saanut potkut omasta tuotantoyhtiöstään.