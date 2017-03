Sipilä: Britannian kanssa pitää ratkaista ensin ihmisten kohtalo

Britannian kanssa pitää ensin ratkaista Britanniassa asuvien EU-kansalaisten ja muualla Euroopassa asuvien brittien kohtalo, sanoo pääministeri Juha Sipilä (kesk.). Hänen mukaansa ihmisten kohtalo on oikeastaan ainoa asia, jossa Eurooppa-neuvoston käytävillä on keskusteltu yksityiskohdista.

- Tähän pitäisi nopeasti löytää yhteisymmärrys, koska asia huolettaa ihmisiä. Myös Suomessa asuvia brittejä on ollut yhteydessä, Sipilä sanoo.

Sipilän mukaan tämän jälkeen Britannian kanssa keskustellaan rahoituksesta, mikä on vaikeampi kysymys. Suomen kanta on, että olemassa olevia sitoumuksia noudatetaan nykyisen rahoituskauden osalta.

- Lähtökohta on, että sitoumus on tämän rahoituskauden ajaksi. Siitä eteenpäin mennään, mikä yhteinen sopimus on, Sipilä sanoo.

Komission laskelman mukaan Britannian maksettavaksi voi tulla jopa 60 miljardia euroa, koska maalla on sitoumuksia, jotka jatkuvat vielä brexitin jälkeen. Summa koostuu Britannian velvoitteista EU:n investointiohjelmiin ja rakennerahastoihin sekä EU-virkamiesten eläkemaksuista.

Näiden kysymysten jälkeen EU on valmis puhumaan tulevasta kauppasuhteesta Britannian kanssa. Sipilän mukaan pitää tavoitella käytännönläheistä ratkaisua, jossa saadaan mahdollisimman hyvä kauppasuhde Britannian kanssa.

- Riippuu myös vastapuolen asenteesta, että miten tässä käy, Sipilä sanoo.

Britannian ero Euroopan unionista käynnistyi tänään. Britannian EU-lähettiläs Tim Barrow luovutti maan EU-erokirjeen Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle Donald Tuskille Brysselissä. Sipilän mukaan seuraavaksi Suomessa arvioidaan neuvottelutavoitteita ja vappuviikonloppuna kokoontuu Eurooppa-neuvosto, jossa määritellään linjaukset sen jälkeen alkaviin varsinaisiin neuvotteluihin.