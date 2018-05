Silmätikuksi joutunut Sorosin säätiö vetäytyy Unkarista

Amerikkalais-unkarilaisen suursijoittaja George Sorosinsäätiö on lakkauttaa toimintonsa Unkarissa ja siirtää ne Saksaan. Säätiö ilmoittaa joutuneensa jättämään Unkarin, koska pääministeri Viktor Orbanin hallituksen sortopolitiikka tekee toiminnan Unkarissa mahdottomaksi.

Orbanin hallitus on nostanut Sorosin ja Open Society -säätiön silmätikukseen. Säätiötä syytetään maahanmuuttajien järjestämisestä Unkariin, ja maassa on säädetty lakeja, joilla pyritään vaikeuttamaan sen toimintaa.

Säätiö ilmoittaa tiedotteessaan aikovansa edelleen jatkaa työtä Unkarissa ja tukea kulttuuria, sananvapautta, avoimuutta ja koulutusta.

- Unkarin hallitus on halventanut ja vääristellyt työtämme ja tukahduttanut kansalaisyhteiskuntaa poliittisin perustein tavalla, jolla ei ole vastinetta Euroopan unionin historiassa, sanoi Sorosin säätiöiden puheenjohtaja Patrick Gaspard.

Gaspardin mukaan säätiön toimintaa ja henkilökuntaa on mahdotonta enää suojata hallituksen mielivallalta. Open Society -säätiöllä on Budapestissa yli sadan hengen henkilöstö, joista yli puolet on unkarilaisia.

Stop Soros -lakeihin sisältyy määräys, että mikään järjestö ei saa neuvoa tai edustaa turvapaikanhakijoita ilman hallituksen myöntämää lupaa. Hallitus on Sorosin säätiön mukaan antanut ymmärtää, että uusilla laeilla pyritään estämään Open Society -säätiön sekä unkarilaisten ihmisoikeusjärjestöjen toimintaa.

Unkarin hallitus on käyttänyt yli sata miljoonaa euroa kampanjaan Sorosin ja säätiön mustamaalaamiseksi.

