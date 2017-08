Seuraa näitä Niinistön ja Trumpin tapaamisessa: musta hiili, Putin-suhde ja hirmumyrskyn jälkihoito

Presidentti Sauli Niinistön alkava vierailu Valkoiseen taloon ei aiheuta isoja otsikoita isäntämaan mediassa.

Hirmumyrsky Harvey täyttää näyttävine tulva- ja pelastuskuvineen useimpien televisiokanavien uutislähetykset, ja myrskyn koettelemaan Texasiin myös vierailun isäntä Donald Trump suuntaa seuraavaksi tapaamisen jälkeen.

Harvey on poliittisesti tärkeä uutistapahtuma. Texasin tulvatuhojen jälkihoidossa Trumpin on onnistuttava, sillä vuoden 2005 hirmumyrsky Katrinan jälkeen edellinen republikaanipresidentti George W. Bush sai runsaasti lunta tupaan. Trumpilla ei ole varaa menettää muutenkin alhaisia kannatuslukujaan sillä, että hänen nähtäisiin olevan välinpitämätön texasilaisten kärsimyksiä kohtaan.

Suomen vakaata asemaa Yhdysvaltojen ystävänä ja liittolaisena monissa asioissa kuvastaa, että Niinistön tapaamista ei vain yksinkertaisesti peruutettu tai lykätty. Trump haluaa tavata suomalaisen virkaveljensä mieluummin ennemmin kuin myöhemmin.

Tapaamisen asialistasta on tihkunut tietoa poikkeuksellisen vähän. Syynä voi olla Trumpin lyhyeksi tiedetty huomiosykli tai asioiden arkaluonteisuus.

Virkamiestyötä on tehty molemmin puolin puheenaiheiden valmistelemiseksi. Esiin luultavimmin nousevia asioita on mahdollista päätellä myös Niinistön ja Trumpin aiemmista esiintymisistä.

Seuraavassa joitakin tärppejä illalla esiin nouseviksi asioiksi.

1. Hirmumyrsky Harvey. Amerikkalainen media käyttää varmasti oman kysymyksensä tähän lehdistötilaisuudessa, jos se toteutuu suunnitellusti. Trump ei ole vielä julkisuudessa itse kommentoinut nopeaa lähtöään Texasiin. Myös pelastustöiden etenemisestä hän haluaa varmasti puhua medialle omin sanoin.

2. Venäjä. Niinistö tapasi Vladimir Putinin heinäkuun lopussa, kun tämä vieraili Suomessa. Vierailu EU-maahan oli harvinainen pakoteaikoina. Niinistö on keskustellut Venäjään ja Ukrainaan liittyvistä asioista usein myös EU-liittolaisten, kuten Angela Merkelin kanssa. Suomen sijainti Itämeren alueen kiristyneessä sotilaallisessa ympäristössä ei jää Trumpilta huomaamatta. Lisäksi Itämerellä on alkamassa syyskuussa kaksi suurta sotaharjoitusta, Venäjän mittava Zapad (”Länsi”) ja ruotsalaisvetoinen Aurora, johon myös USA:n ja Suomen joukkoja osallistuu.

3. Noen poistaminen arktisilta alueilta. Niinistö otti ilmastonmuutokseen liittyvän tärkeän ja konkreettisen asian esiin Putinin kanssa kuvaten sitä ”tarjoukseksi, josta ei voi kieltäytyä”. Mustan hiilen vähentäminen olisi ymmärrettävä ilmastoteko, jolla Yhdysvallat voisi osallistua ilmastotalkoisiin pohjoisessa. Kyse olisi ennen muuta soihdutuksen eli kaasukentillä tapahtuman ylijäämäkaasun polttamisen lopettamisesta. Soihdutus on luonnonvarojen tuhlausta ja aiheuttaa tuntuvan osan arktisen alueen ilmaston lämpenemisestä. Trump vahvisti alkukesästä maansa vetäytyvän Pariisin ilmastosopimuksesta, mikä on tuonut presidentille arvosteluryöpyn ulkomailla ja myös kotimaassa. Muiden muassa Trumpin tytär Ivanka on ilmastonmuutoksen vastustaja.

4. Afganistan. Trump esitteli Afganistan-politiikkaansa viime viikolla ja yllätti yleisön lähinnä sillä, että Afganistan-politiikassa ei ole tulossa yllätyksiä. Yhdysvallat sitoutuu jatkamaan sotilaallista läsnäoloa ja maan hallinnon tukemista. Se odottaa samaa kumppanimailta. Suomella on 30 sotilasta mukana YK:n valtuuttamassa kriisinhallintaoperaatiossa Afganistanissa. Lisäksi toukokuussa Kabulissa siepattiin kansainväliselle avustusjärjestölle töitä tehnyt suomalainen nainen, josta on tullut internetiin sieppaajilta videoita.

5. Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhla. Putin jätti Suomessa onnittelematta suomalaisia täysin selkein sanoin itsenäisyyden johdosta. Hän huomioi asian puheessaan muulla tavalla ja tervehti suomalaisia kansalaisia vilkuttamalla. Yhdysvalloilta Suomi saa reilut onnittelut varmasti. Lisäksi supervalta antoi Suomelle vastikään lahjaksi puoli miljoonaa dollaria koulutusyhteistyön tukemiseen Fulbright Suomi -säätiön kautta. Suomalainen koulu on Yhdysvalloissa jatkuva ihailun ja kadehdinnan kohde.

6. Maahanmuutto ja terrorismi. Yhdysvalloissa on uutisoitu tarkoin Turun terroririkoksesta ja kerrottu epäillyn vaiheista. Trump saattaa käyttää tuoreita uutisia hyväkseen ja korostaa turvapaikanhakijoiden aiempaa tarkemman seulonnan tärkeyttä myös Yhdysvalloissa. Trump käyttää mielellään sanayhdistelmää radikaali islamilainen terrorismi. Väkivallan tuomitsemisessa Yhdysvallat ja Suomi ovat tietenkin yhtä mieltä.

Kun kyseessä on presidentti Trump, esiin voi nousta myös jotakin aivan muuta. Trump ottaa Niinistön vastaan Valkoisessa talossa arviolta iltakymmeneltä Suomen aikaa. Yhteisen lehdistötilaisuuden pitäisi alkaa, kun noin tunnin mittainen tapaaminen on ohi.

Alunperin Niinistön piti tavata Trump tiistaina. Tapaamista aikaistettiin, koska Trump matkustaa hirmumyrsky Harveyn runtelemaan Texasiin.

Lännen median päätoimittaja Matti Posio seuraa presidenttien tapaamista Washingtonissa.