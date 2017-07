Sessions kuvaili Trumpilta saamaansa ryöpytystä loukkaavaksi

Yhdysvaltain oikeusministeri Jeff Sessions on kuvaillut presidentti Donald Trumpin antamaa kritiikkiryöppyä loukkaavaksi. Sessions on joutunut Trumpin kritiikin kohteeksi useasti Venäjä-tutkinnan takia. Trump on muun muassa sanonut, ettei olisi nimittänyt Sessionsia ministeriksi, jos olisi tiennyt tämän jääväävän itsensä.

Sessions antoi kommenttinsa Fox Newsin haastattelussa torstaina. Hän kuitenkin sanoi myös, että Trump on vahva johtaja.

Sessions jääväsi itsensä Venäjä-tutkinnasta maaliskuussa sen jälkeen, kun hänen yhteytensä Venäjän suurlähettilääseen nousivat esille.