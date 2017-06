Yhdysvaltain liittovaltion poliisin FBI:n entinen johtaja James Comey on tänään senaatin tiedustelukomitean kuultavana. Comeyn odotetaan kertovan, yrittikö presidentti Donald Trump vaikeuttaa tai jopa estää FBI:n Venäjä-tutkimuksia. Itse tutkimuksista Comey tuskin kertoo.

Trump erotti Comeyn viime kuun alussa. Pian potkujen jälkeen New York Times kertoi Trumpin pyytäneen Comeyta lopettamaan entisen turvallisuusneuvonantajan Michael Flynnin Venäjä-kytkösten tutkimisen.

Flynn joutui eroamaan, kun kävi ilmi, että hän oli valehdellut suhteistaan Venäjän suurlähettilääseen.

Kuuleminen on määrä näyttää suorana televisiossa.

Comey lausunnossa: Trump vaati minulta uskollisuutta

Yhdysvaltain senaatti julkaisi jo eilen Comeyn Venäjä-tutkintaan liittyvän lausunnon. Comey muun muassa sanoi, että Trump vaati häneltä uskollisuutta. Comeyn mukaan Trump tiedusteli kahdenkeskisessä tapaamisessa Valkoisessa talossa tammikuun lopulla, halusiko hän pitää työnsä FBI:n johtajana. Comey kertoo vastanneensa myöntävästi.

- Tarvitsen uskollisuutta. Odotan uskollisuutta, Comey kertoo Trumpin sanoneen.

- Voit aina luottaa rehellisyyteeni, Comey kertoo vastanneensa.

Comey kertoo selittäneensä Trumpille, että hän ei voi olla poliittisesti kenenkään puolella.

Painostusta tapaamisissa ja puhelimitse

Comey ja Trump tapasivat uudestaan kahden kesken helmikuun puolivälissä. Tällöin Trump otti puheeksi Flynn-tutkinnan. Flynn oli eronnut tehtävästään vasta edellisenä päivänä.

- Tulkitsin presidentin vaativan, että luopuisimme kaikista Flynniä koskevista tutkimuksistamme, jotka liittyvät Flynnin valheellisiin väitteisiin keskusteluistaan Venäjän lähettilään kanssa joulukuussa, Comey kirjoittaa.

Hän kuitenkin katsoo Trumpin tarkoittaneen vain tutkintaa Flynnin keskusteluista, ei kaikkia tutkintoja Trumpin esikunnan yhteyksistä venäläisiin.

Comeyn mukaan Trump otti häneen yhteyttä puhelimitse vielä kaksi kertaa. Molempien puheluiden aikana Trump hoputti häntä julkistamaan tiedon, ettei FBI epäile itse Trumpia mistään.

Trump on kommentoinut Comeyn lausuntoa asianajajansa välityksellä. Asianajajan mukaan Trump on mielissään siitä, että Comey "on vihdoin julkisesti ilmoittanut, ettei Trump ollut epäiltynä mistään Venäjä-kytkennöistä".

CNN: Trumpin kannatus putosi 34 prosenttiin

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kannatus on 34 prosenttia, kertoo CNN.Quinnipiac-yliopiston tekemässä kannatustutkimuksessa Trumpin suosio on alhaisemmalla tasolla kuin vastaavassa kyselyssä kertaakaan aikaisemmin. Alhaisin kannatuslukema oli 35 prosenttia ennen tuoreita lukuja.

Quinnipiac-yliopisto kysyi mielipiteitä myös Trumpin Venäjä-kytkennöistä. Vain 32 prosenttia katsoi, ettei Trump ole tehnyt mitään väärää. 31 prosenttia uskoi Trumpin tehneen jotain laitonta.

Kyselyyn osallistuneista 29 prosenttia uskoi Trumpin tehneen jotain eettisesti arveluttavaa, mutta ei mitään laitonta.

Kyselyyn osallistui yhteensä 1 361 ihmistä. Kysely tehtiin 31. toukokuuta - 6. kesäkuuta. Tulokset julkaistiin juuri ennen Comeyn lausuntoja hänen ja Trumpin välisistä keskusteluista.

Kyselyn virhemarginaali on 3,2 prosenttiyksikköä.

