Senaatin republikaanit julkaisivat lakiesityksensä terveydenhuollosta USA:ssa

Yhdysvalloissa senaatin republikaanit ovat julkistaneet terveydenhuoltoa koskevan lakiesityksen, kertoo Washington Post -lehti. Esitys leikkaisi rahoitusta pienituloisten Medicaid-sairausvakuutusjärjestelmältä, vähentäisi rikkaiden verotusta ja veisi rahat seksuaaliterveyden puolestapuhuja Planned Parenthood -järjestöltä.

Republikaanit haluavat kumota presidentti Barack Obaman aikana toteutetun terveydenhuoltouudistuksen. Edustajainhuone hyväksyi toukokuussa Obamacaren korvaamisen uudella järjestelmällä.

Washington Postin mukaan 142-sivuinen senaatin esitys on kompromissi olemassa olevan lain ja edustajainhuoneessa hyväksytyn esityksen välillä. Republikaaneilla on ollut vaikeuksia edistää uudistusta, vaikka puolueella on enemmistö sekä kongressin edustajainhuoneessa että senaatissa.

Senaatin demokraatit aikovat Washington Postin mukaan vastustaa esitystä ja pyytää lisäaikaa sen käsittelyyn. Esityksestä on tarkoitus keskustella ylähuoneessa ensi viikolla. Lopullinen äänestys järjestettäisiin ennen kuun loppua.

Edustajainhuoneen empijöitä käännytettiin kulisseissa

Republikaanit veti maaliskuussa pois lakiesityksen terveydenhoitouudistuksesta, sillä esitys olisi hylätty edustajainhuoneen äänestyksessä. Toukokuussa, kun uudesta esityksestä äänestettiin, jakautuivat äänet 217-213. Hyväksyntä oli niukka, sillä republikaanien oli saatava äänestyksessä 216 ääntä, jotta esitys meni läpi.

Vielä joitakin päiviä ennen äänestystä uutisoitiin, ettei republikaaneilla olisi ollut tarvittavaa kannatusta asialle riveissään. CNN:n lähteiden mukaan empijöitä yritettiin käännyttää uudistuksen kannalle yksitellen.

Edustajanhuoneen toisenlainen päätös olisi ollut vakava isku Yhdysvaltain presidentille Donald Trumpille. Obamacaren peruminen oli yksi republikaanien tärkeimpiä vaalilupauksia, ja myös Trump lupasi omassa kampanjassaan korvata sen paremmalla järjestelmällä.

Yhdysvaltain entisen presidentin Barack Obaman tähtihanke Obamacare tuli voimaan vuonna 2010, minkä jälkeen noin 20 miljoonaa amerikkalaista on saanut sairausvakuutuksen. Laki pienensi vakuutuksettomien amerikkalaisten osuuden historiallisen alhaiselle tasolle.

Linkki juttuun