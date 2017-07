Senaatin republikaanijohtaja yrittää viedä Obamacaren korvaavan lain läpi kahden vuoden siirtymäajalla

Republikaanijohtaja Mitch McConnell myöntää, että Obamacaren korvaaminen uudella lailla on epäonnistunut. Hän yrittää viedä Obamacaren korvaavan terveydenhuoltolain senaatissa läpi siten, että lakiesitykseen kuuluu kahden vuoden siirtymäaika.

McConnell ei sanonut mitään tiettyä päivää, milloin senaatti äänestää esityksestä. McConnellin ilmoitus kahden vuoden siirtymäajasta tuli sen jälkeen, kun republikaaniedustajat Mike Lee ja Jerry Moran kertoivat, että he eivät kannata nykyisenkaltaista versiota Obamacaren korvaavasta laista.

Jo aikaisemmin republikaaniedustajat Susan Collins ja Rand Paul olivat ilmoittaneet vastustavansa uudistusta.

Republikaaneilla on 100-paikkaisessa senaatissa 52 paikkaa.

Demokraatit ovat ilmoittaneet vastustavansa kiistanalaista lakia.

Lee perusteli uudistuksen vastustamista muun muassa sillä, että uusi laki ei muuta Obamacaren verotusta, kertoo New York Times. Hänen mukaansa uusi esitys ei laske tarpeeksi keskiluokkaisten perheiden vakuutusmaksuja eikä poista sääntöjä, jotka Obamacaressa maksavat eniten.

Jo viime viikon lopulla senaatin republikaanijohtaja Mitch McConnell siirsi terveydenhuoltouudistusta koskevaa äänestystä myöhemmäksi.

New York Times kirjoittaa, että republikaanijohtajilla on nyt kaksi vaihtoehtoa. He voivat yrittää kirjoittaa lain uusiksi ja yrittää saada 50 republikaaniedustajan tuen. Lakia voidaan muuttaa myös siten, että sekä republikaanit että demokraatit voivat hyväksyä lain. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ei ollut kuitenkaan valmis antamaan periksi. Hän tviittasi, että republikaanien pitäisi vain korvata epäonnistunut Obamacare heti ja työskennellä sen korvaajan kanssa.

