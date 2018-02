Seksistinen pukeutumisohjeistus johti vaatekapinaan Kolumbiassa: "Häiriintymisesi ei johdu minun hameestani"

Kolumbialainen yliopisto julkaisi sivuillaan tammikuun lopussa artikkelin, jossa annettiin pukeutumisohjeita opiskelijoille. Yliopisto kirjoitti myöhemmin kirjoituksen olleen lähinnä ehdotus, ei pakottava määräys. Opiskelijat protestoivat kirjoitusta pukeutumalla päiväksi hameisiin ja shortseihin.

Kolumbialaisen yliopiston säädylliseen pukeutumiseen kehottava ohje närkästytti opiskelijat. Yliopisto tammikuun lopussa julkaistussa kirjoituksessa kehottanut opiskelijoita välttämään minihameiden käyttöä, jotta opiskelutoverit ja opettajat eivät häiriintyisi.

Ohjeista närkästyneet ja sitä seksistiseksi syyttävät opiskelijat aloittivat omanlaisensa vastaiskun, ja kehottivat kaikkia opiskelijoita, niin miehiä kuin naisiakin, pukeutumaan minihameisiin. Torstaina Pontificia Bolivarian yliopiston Medellínin kampuksella kulki opiskelijoita minihameissa ja shortseissa.

Esta es mi facultad... En UPB somos plurales #UPBEnFalda pic.twitter.com/oRsF6reO9D — Mariana Duque D. (@marianaduqued) 8. helmikuuta 2018

Yliopisto, lyhennettynä UPB, kertoi pukeutumisohjeesta nettisivuillaan tammikuussa. Alkuperäinen kirjoitus oli otsikoitu "Miten pukeutua yliopistoon?" Osa kirjoituksesta oli tarkoitettu molemmille sukupuolille, mutta osa oli suunnattu suoraan naisille.

– Pukeudu hillitysti. Mikään ei ole niin epämukavaa, kuin opiskelijatovereiden ja opettajien häiritseminen. Siksi suosittelemme, ettet käytä paitoja, joissa on avonainen kaula-aukko, lyhyitä hameita tai vartalonmyötäisiä vaatteita, ohjeisti alkuperäinen kirjoitus.

Kirjoitus levisi nopeasti sosiaalisessa mediassa opiskelijoiden välityksellä. Pian sen rinnalle nousi myös vaatekapina. Vaatekapinasta kertovat viestit oli merkitty sosiaalisessa mediassa tunnuksella "UPB minihameessa".

Respeto, tolerancia y sana convivencia. Yo me pongo la falda como quiera. #UPBenFalda pic.twitter.com/NxZrEADdMf — Sebastián (@sebastbales) 8. helmikuuta 2018

Protestien myötä yliopisto taipui korjaamaan lausuntoaan. Se viestitti, että kyse oli pelkästään ehdotuksesta, ei pakottavasta määräyksestä. Yliopiston mukaan ohje oli tarkoitettu lähinnä uusille opiskelijoille.

– UPB kunnioittaa opiskelijoiden oikeutta itseilmaisuun, eikä ole koskaan antanut määräyksiä opiskelijoiden pukukoodista, luki yliopiston lausunnossa.

Lausunto ei hillinnyt opiskelijoiden vaatekapinaa. Torstaina sosiaalisessa mediassa levisi kuvia opiskelijoista, jotka olivat pukeutuneet joko minihameisiin tai shortseihin. "Häiriintymisesi ei johdu minun hameestani", julisti vaatekapina sosiaalisessa mediassa. Sosiaalisessa mediassa yliopiston alkuperäistä ohjeistusta pidettiin tasa-arvon vastaisena ja sovinistisena.

– Ajatus vaatteiden valvomisesta, jotta muut voivat hallita käyttäytymistään on sama, kuin jos joku neuvoisi ihmistä joutumasta raiskatuksi, kirjoitti paikallinen journalisti Jenny Giraldo Twitterissä.

– Ne jotka luulevat, että me taistelemme oikeuksistamme pukeutua lyhyisiin hameisiin ja paitoihin, joissa on avonainen kaula-aukko, ovat väärässä. Me pyydämme vain, ettei enää rohkaista naisiin suuntautuvaan halveksivaan käytökseen, kirjoitti puolestaan opiskelija Helena Múnera.

Twiittailu tasa-arvosta kirvoitti vastauksia myös kaupunginvaltuutettu Daniel Maturanalta.

– Naisen pukeutuminen shortseihin, hameeseen tai mihin tahansa nainen itse haluaa, ei tarkoita sitä, että häirintä olisi sallittua.

Opiskelija Marina Duque Díez totesi, että monet opiskelijat ja opettajat eivät koe edustavansa vanhanaikaisia ajattelumalleja, joita yliopiston pukeutumisohje edusti. Hänen mukaansa ainakin yksi opettaja pukeutuu lyhyisiin hameisiin ja shortseihin oppitunneilla muutamien opiskelijoiden lisäksi.

Yliopistoa on aiemminkin syytetty seksistiseksi. Vuonna 2015 yliopistolla pidettiin kesällä tapakurssi 5-10 -vuotiaille tytöille.