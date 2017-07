Saudi-Arabian johtama ryhmä kaavailee uusia toimia Qataria vastaan

Saudi-Arabia liittolaisineen varoittaa kaavailevansa uusia toimia Qataria vastaan. Neljän arabimaan ryhmän mukaan Qatarin vastustelu maiden asettamissa vaatimuksissa uhkaa alueen turvallisuutta.

Saudi-Arabia, Arabiemiraatit, Egypti ja Bahrain katkaisivat viime kuussa yllättäen diplomaattisuhteensa ja kaupankäynnin Qatariin. Ne syyttävät sitä muun muassa ääriryhmien tukemisesta. Maat esittivät Qatarille listan vaatimuksia, joihin sisältyi muun muassa al-Jazeera-mediayhtiön sulkeminen ja yhteyksien supistaminen Iraniin.

Qatar ei ole suostunut vaatimuksiin, joita se pitää kohtuuttomina.

Yhdysvaltain puolustusministeri Jim Mattis vahvisti torstaina, että maa on sitoutunut kumppanuuteensa Qatarin kanssa. Yhdysvalloilla on Qatarissa tärkeä sotilastukikohta, mutta myös Saudi-Arabia on sen liittolainen.