Saudi-Arabia pidätti ihmisiä "juonittelusta" kuningaskuntaa vastaan

Saudi-Arabian viimeaikaisten naisasia-aktivistien joukkopidätysten syynä on "juonittelu" kuningaskuntaa vastaan, kertoo maan yleinen syyttäjä.

Syyttäjä on avannut viime viikkojen joukkopidätysten taustoja. Hänen mukaansa pidätettyjä on yhteensä 17. Heistä osa on päästetty vapaalle odottamaan tuomiota.

Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan pidätetyistä yli kymmenen on ollut naisten autonajoa puolustavia aktivisteja. Samaan aikaan Saudi-Arabian on tarkoitus sallia naisille auton ajaminen vain muutamien viikkojen päästä.