Satoja kateissa Sierra Leonen tulvien jälkeen

Sierra Leonessa on alkanut viikon pituinen suruaika maanantaisten tulvien ja maanvyöryn vuoksi.

Viranomaisten mukaan yli 300 ihmistä on kuollut. Heistä 105 on lapsia. Epävirallisten arvioiden mukaan kuolleita olisi jo 400. Yli 3 000 ihmistä on jäänyt kodittomaksi ja 600 ihmistä on edelleen kateissa.

Kolme päivää kestäneet kaatosateet saivat pääkaupunki Freetownin kadut tulvimaan voimakkaina virtoina ja sateet myös aiheuttivat maanvyöryn, joka hautasi alleen lukuisia taloja eräässä osassa kaupunkia. Katastrofi on yksi pahimmista, joka on iskenyt pieneen Länsi-Afrikan valtioon. Sateet eivät ole aiemmin aiheuttaneet yhtä paljon tuhoa Freetownissa.

Hallitus on avannut pahiten kärsineeseen kaupunginosaan avustuskeskuksia tulvan uhreille, mutta maan presidentti Ernest Bai Koroma kutsui avustustyötä "ylivoimaiseksi". Sierra Leone on yksi maailman köyhimpiä valtioita.

Uusia tulvia voi tulla milloin tahansa

YK sanoi tiistaina arvioivansa avun tarvetta, ja ensimmäiset avustuslähetykset saapuivat maahan. Maailman ruokaohjelma WFP jakoi ruokapaketteja tuhansille ihmisille. Paikallisten pelastustyöntekijöiden mukaan heillä on pulaa varusteista. YK:n työntekijät tukevat Sierra Leonen omia pelastustyöntekijöitä muun muassa tarjoamalla lääkintäapua loukkaantuneille, jakamalla ruoka-apua ja avustamalla evakuointikeskuksissa. Tulvasta ja maanvyörystä selvinneillä on pulaa ruoasta, juomavedestä ja muista perustarvikkeista. Monet kotitaloudet ovat ilman vettä, sillä tulva ja maanvyöry vahingoittivat turmapaikan läheistä tekojärveä.

Useat avustusjärjestöt ovat varoittaneet, ettei sadekausi ole vielä ohitse ja että kaupunkiin saattaa iskeä uusia tulvia milloin tahansa. Freetownissa on vuosittain tulvia useiden kuukausien pituisen sadekauden aikana. Kaupungissa asuu yli miljoona ihmistä.

Brittiläinen avustusjärjestö Oxfam sanoi, että se yrittää estää koleraepidemian puhkeamisen jakamalla muun muassa puhdasta vettä tuhansiin kotitalouksiin. Monet taudit, kuten juuri kolera, voivat levitä tulvavesien mukana.