Sarah Hurwitz kirjoitti vuosien ajan puheita Michelle Obamalle - näin hän asettaa sanansa Trumpista

Sarah Hurwitzin kirjoittamat sanat ovat tunnetumpia kuin hän itse.

Se johtuu siitä, että niitä ovat puhuneet maailman vaikutusvaltaisimmat ihmiset, nimittäin Yhdysvaltain entinen presidenttipari.

- Hyvän puheenkirjoittajan taito on siinä, että saa napattua toisen äänen, Hurwitz kertoo.

Yhdysvaltalainen Hurwitz aloitti Yhdysvaltain presidentin Barack Obaman puheenkirjoittajaryhmässä vuonna 2008, mutta pian hänestä tuli presidentin vaimon Michelle Obaman pääpuheenkirjoittaja. Hänet palkattiin Valkoiseen taloon sen jälkeen, kun hän oli työskennellyt Hillary Clintonin palveluksessa, kun Clinton kävi esivaalikampanjaansa.

Kovin paljon tunnetumpia puhujia saa hakea.

Tällä viikolla Hurwitz vierailee Suomessa. Hän esitelmöi puheen kirjoittamisesta perjantaina Hämeenlinnan Verkatehtaalla järjestettävässä Retoriikan kesäkoulussa. Hän saapui Suomeen Retoriikan kesäkoulun, International Women's Forum Finlandin ja metsäyhtiö UPM:n vieraana.

Harvardista juristiksi valmistunut Hurwitz kertoo aloittaneensa puheiden kirjoittamisen opiskelujensa harjoittelussa, jonka hän vietti silloisen varapresidentti Al Goren puheiden kirjoittajajoukoissa.

Hurwitz alkoi myöhemmin ystävänsä kanssa kirjoittaa puheita rahoittaakseen opintojaan. Lopulta hän päätyi kirjoittamaan puheita eri demokraattiehdokkaiden taustajoukkoihin, kunnes päätyi lopulta Clintonin kautta Obaman perheen palvelukseen.

- En oikeastaan koe, että lakitutkinto on auttanut minua kauhean paljon puheiden kirjoittamiseen, toteaa Hurwitz ja hymyilee.

Apua Harvardin-tutkinnosta on ollut Hurwitzin mukaan esimiehen ymmärtämiseen. Michelle Obama on itsekin saman yliopiston alumni, ja kaksikon kemiat kohtasivat hyvin. Hurwitz kertoo, ettei hän kirjoita kuin sellaisille, joiden kanssa on samaa mieltä.

- En edes tiedä, kuinka monta puhetta olen Michelle Obamalle kirjoittanut. Varmaankin satoja, hän sanoo Lännen Medialle.

Hurwitzin tunnetuimmaksi puheeksi nostetaan hänen Michelle Obamalle kirjoittamansa puhe Yhdysvaltojen demokraattisen puolueen puoluekokouksessa vuonna 2016. Michelle Obama piti puheen antaakseen tukensa demokraattien presidenttiehdokkaalle, Hurwitzin entiselle pomolle, Clintonille.

Hurwitz kertoo, että kyseisen puheen kirjoitus oli pari viikkoa kestänyt prosessi, ja sitä editoivat useat, eniten Michelle Obama itse. Obama on Hurwitzin mukaan jo valmiiksi niin erinomainen puhuja, että häneltä tuli usein paljon omia, valmiita muotoiluja lopullisiin versioihin.

Obamalta tuli Hurwitzin mukaan myös tunnettu lause "when they go low, we go high", suomeksi "kun he vajoavat alas, me menemme ylös". Samassa puheessa Michelle Obama sanoi myös muuta.

- Älkää antako kenenkään sanoa, että tämä maa ei ole mahtava. Että jotenkin meidän pitäisi tehdä tästä uudestaan mahtava. Tämä on juuri nyt maailman paras maa, Obama sanoi tuolloin saaden Philadelphiaan kokoontuneen kokousväen puhkeamaan aplodeihin.

Puheen kohta oli suora, joskin siisti sivallus Clintonin silloiselle kilpailijalle, sittemmin vaalit voittaneelle republikaanipuolueen Donald Trumpille. Trump kampanjoi lauseella, jolla haluttiin 'tehdä Amerikasta jälleen mahtava' (make America great again).

Trumpin myötä Valkoisessa talossa vaihtui paitsi hallinto myös puhetyyli.

Hurwitz asettelee sanansa tarkoin kommentoidessaan nykyistä presidenttiä. Hän kertoo noudattavansa amerikkalaista sääntöä, jonka mukaan istuvaa Yhdysvaltain presidenttiä ei ole soveliasta kritisoida vieraalla maaperällä.

- Retoriikka on hyvin erilaista. Se ei ole erityisen hyvin käsikirjoitettua..., hän aloittaa.

- Emme kritisoi presidenttiä ulkomailla, ja minulla on vain kriittisiä asioita sanottavana. On parempi, etten sano mitään.

Suomen poliittinen kenttä on parhaillaan kohdistamassa katseensa Jyväskylään, jossa perussuomalaiset valitsevat tulevana viikonloppuna itselleen uuden puheenjohtajan. Etukäteiskyselyissä Sampo Terho ja Jussi Halla-aho kisaavat liki tasakannatuksella puolueen johtajan paikasta.

Tasaisissa tilanteissa ratkaisevaksi voi tulla puhe, jonka ehdokkaat pitävät kokouksessa ennen varsinaista äänestystä.

Hurwitz kertoo seuraavansa vähän Yhdysvaltojen ulkopuolista poliittista retoriikkaa. Hän osaa kuitenkin sanoa kolme asiaa, jotka tekevät puheesta sellaisen, että se voi kääntää kuuntelijan pään.

- Kerro syvällinen, tärkeä tosiasia. Älä mieti, mikä kuulostaa hauskalta tai mitä yleisö haluaa kuulla, vaan mieti, minkä syvän, rehellisen tosiasian voit siinä hetkessä kertoa.

Toiseksi Hurwitz neuvoo, että puhujan pitää puhua omalla, luonnollisella äänellään. Kolmanneksi hän ohjeistaa kertomaan tarinoita.

- Ei hyvistä puheista muista pääargumenttia vaan tarinan tai vitsin, jonka puhuja on kertonut. Siksi pitää kertoa hyviä tarinoita.

Obaman hallintokauden päätyttyä Hurwitz on kirjoittanut joitain puheita, mutta tällä hetkellä hän on keskittynyt omaan kirjaprojektiinsa.

- On hauska kirjoittaa vaihteeksi omalla äänellä, hän toteaa.