Säpo: Ruotsissa voi olla jopa tuhansia radikaaleja islamisteja, harva valmis terrori-iskuun

Ruotsissa voi olla jopa tuhansittain radikaaleja islamisteja, arvioi maan turvallisuuspoliisi Säpo. Määrä on viime vuosina kasvanut räjähdysmäisesti. Vielä vuonna 2010 määräksi arveltiin noin 200.

- Emme ole koskaan aikaisemmin havainneet tällaista kehitystä. Voidaan sanoa, että on menty sadoista tuhansiin, sanoo Säpon johtaja Anders Thornberg uutistoimisto TT:lle.

Joukossa on henkilöitä, jotka ovat yhteyksissä äärijärjestöihin, sekä sellaisia, jotka kannattavat, rekrytoivat ja keräävät rahaa äärijärjestöille. Thornberg muistuttaa haastattelussa kuitenkin, että määrän valtavasta kasvusta huolimatta joukossa on vain joitakin, joilla on halu tai valmiudet tehdä terrori-iskuja.

Eniten islamisteja on Säpon mukaan Tukholmassa, Göteborgissa, Malmössä ja Örebrossa.

Syynä islamistien määrän nopeaan kasvuun on Thornbergin mukaan äärijärjestö Isisin propaganda. Myös sodat Irakissa ja Syyriassa ovat yhdistäneet islamisteja tavalla, jota ei aikaisemmin ole nähty.

- Aikaisemmin meillä oli erillisiä ympäristöjä: radikalisoituneita oli Pohjois-Afrikassa, Lähi-idässä ja Somaliassa, mutta ne olivat erillään toisistaan, Thornberg jatkaa.

Säpö saa joka kuukausi noin 6 000 terrorismia ja ääriryhmiä koskevaa vinkkiä. Vielä viisi vuotta sitten vinkkejä tuli keskimäärin vain 2 000 kuukaudessa.