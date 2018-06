Saksassa karanneet villieläimet saatiin kiinni dronen avulla – Korkeasaaren johtaja: epätavallista

Myrskystä aiheutunut tulva johti siihen, että eläimet pääsivät karkuteille. Karannut karhu jouduttiin saksalaismedian mukaan lopettamaan.

Lünebachin eläintarhasta Länsi-Saksasta perjantaina karanneet villieläimet on saatu kiinni, kertoo Süddeutche Zeitung -lehti. Eläimet saatiin kiinni perjantaina.

Eläintarhasta pääsi aiemmin tänään karkuun karhu, kaksi tiikeriä, kaksi leijonaa ja jaguaari. Eläimet pääsivät karkuun, kun niiden aitaukset hajosivat myrskyn aiheuttaman tulvan seurauksena.

Eläimet saatiin kiinni eläintarhan alueelta, ja etsinnöissä käytettiin dronea.

Saksalaisen Süddeutche Zeitungin mukaan kaupungissa oli käynnissä suuretsinnät, joihin osallistuivat palokunta ja poliisi. Lisäksi paikallinen eläinlääkäri hälytettiin paikalle.

Aiemmin perjantaina ihmisiä kehotettiin pysymään sisätiloissa siihen asti, kunnes eläimet löydetään. Myös ikkunat ja ovet pyydettiin pitämään suljettuna.

Lehden mukaan karkuun päässeen karhun kohtalo päättyi karusti, sillä se ammuttiin.

Lähellä Belgian rajaa sijaitsevassa Eifel-nimisessä eläintarhassa on noin 400 eläintä, ja sitä pyörittää perheyritys. Eläintarha on perustettu vuonna 1972. Saksalaismedian mukaan eläintarhassa on sitä pyörittävän perheen lisäksi kolme ulkopuolista työntekijää.

Kyseessä ei ole ainutkertainen tapaus Saksassa. Vuonna 2016 kaksi leijonaa pääsi karkuun Leipzigin eläintarhasta. Toinen leijonista jouduttiin ampumaan, mutta toinen otettiin kiinni elävänä ja palautettiin eläintarhaan.

Korkeasaaren johtaja: epätavallista

Korkeasaaren eläintarhan eläintenhoidon johtaja Nina Trontti pitää Saksassa sattunutta eläinten karkumatkaa epätavallisena. Hän arvioi, että tulvaveden aiheuttamat vauriot ovat ainoat, joiden vuoksi useita petoeläimiä voi päästä karkaamaan kerrallaan.

Meren ympäröimässä Korkeasaaressa tulvan mahdollisuus on Trontin mukaan pieni, koska merenpinta voi nousta saarelmalla korkealle ainoastaan, jos meriveden pinnassa tapahtuu odottamattomia muutoksia. Suurempi ongelma saarella on Trontin mukaan sadevesi.

– Meillä Korkeasaaressa on hyvin tarkkoja kuntokartoituksia. Arvioimme puustoamme ja tarvittaessa poistamme niitä, jos katsomme niiden olevan mahdollinen riski tarhan rakenteille, sanoo Trontti, Lännen Medialle.

Korkeasaaressa järjestetään Trontin mukaan myös vuosittaisia harjoituksia siltä varalta, että petoeläimet pääsisivät karkaamaan. Sähkövaurioiden varalta harvassa eläinaitauksessa on myöskään sähkölukkoja, ainoastaan karhuaitauksessa.

Trontin muistikuvansa mukaan Korkeasaaressa on kerran ennen 1990-luvun puoltaväliä päässyt villipeto vapaana kulkemaan alueen takatiloihin. Villieläin ei päässyt tuolloin yleisön lähelle.

Ähtärin eläintarhassa pääsi puolestaan ahmapari karkuteille 2000-luvun alussa, kun Pyry-lumimyrsky kaatoi tarha-alueella puita. Molemmat ahmat löydettiin muutama päivä myöhemmin.

Juttua muokattu 15:36: Päivitetty tieto eläinten löytämisestä ja juttua päivitetty tuorein tiedoin. Otsikko muutettu.