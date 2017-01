Saksan ulkoministeri Frank-Walter Steinmeier varoittaa, että Donald Trumpin valtaannousun myötä vanha, 1900-luvulla muotoutunut maailmanjärjestys on lopullisesti ohi. Steinmeier kirjoittaa saksalaisessa Bild-lehdessä, että edessä on epävarmoja aikoja. On täysin auki, millaiselta huomisen maailma näyttää.

Steinmeier lupaa Saksan pyrkivän vuoropuheluun Trumpin hallinnon kanssa. Samalla Saksa aikoo Steinmeierin mukaan tehdä selväksi omat odotuksensa yhteistyön suhteen.

Trump tapaa Britannian pääministerin perjantaina

Yhdysvaltain uusi presidentti Donald Trump tapaa Britannian pääministeri Theresa Mayn perjantaina. May on ensimmäinen valtiojohtaja, jonka Trump tapaa presidenttinä.

Lisäksi Trump tapaa Meksikon presidentin Enrique Pena Nieton tammikuun lopussa.

Asiasta kertoo Valkoinen talo.

