Saksan Düsseldorfissa kirveshyökkäys, useita loukkaantunut

Saksassa Düsseldorfin kaupungissa on tapahtunut kirveshyökkäys. Poliisin mukaan ainakin viisi ihmistä on haavoittunut. Hyökkäys tapahtui kaupungin päärautatieasemalla.

Saksalaislehti Spiegelin mukaan poliisi on ottanut kaksi epäiltyä kiinni. Uutistoimisto AFP:n mukaan poliisi on varoittanut, että osa hyökkääjistä on voinut paeta.

CNN puolestaan uutisoi, että yksi hyökkääjä loukkaantui yrittäessään paeta paikalta.

Haavoittuneista kaksi on CNN:n mukaan naisia.

Mediatiedot uhrien vammojen vakavuudesta vaihtelevat. Poliisi ilmoitti AFP:n mukaan mukana, että kukaan ei ole saanut hengenvaarallisia vammoja.

Hyökkäyksen motiivista ei toistaiseksi ole tietoa. Spiegelin mukaan kiinniotetut epäillyt ovat miehiä, mutta tarkempia tietoja heistä ei ole kerrottu.

Mediatietojen mukaan hyökkääjät olisivat saapuneet asemalle junalla.

Iso poliisioperaatio

Poliisin tiedottaja kertoi myöhään torstai-iltana, että meneillään on iso poliisioperaatio. Spiegelin mukaan poliisin erikoisyksiköt ovat raskaasti aseistettuja.

Hyökkäys tapahtui eilen noin kello yhdeksältä illalla paikallista aikaa eli noin kello kymmeneltä Suomen aikaa.

Düsseldorfin rautatieasema on tyhjennetty ja eristetty. Asemalta lähtevät ja sinne saapuvat junavuorot viivästyvät tai peruuntuvat. Junamatkustaja Bruno Macedo kertoi CNN:lle, että hänen Düsseldorfiin saapumassa ollut junavuoronsa oli ohjattu ajamaan Kölniin.

Linkki juttuun

Linkki juttuun