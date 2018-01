Saksan demarit päättivät mennä hallitukseen

Tuo näyttää kerta toisensa jälkeen vain pahemmalta. Meidän on erottava EU:sta vielä kun se on mahdollista. Tuossa "tiiviimmässä EU:ssa" me emme halua olla mukana. Ne nostaa sääntöjen määrän aivan uusille lukemille ja jatkavat EU-verotuksen sisäänajoa. Kohta ne eivät enää edes peittele että kyseessä on Eurostoliitto.