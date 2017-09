Saksan ääntenlaskenta vahvisti Merkelin voiton ja oikeistopopulistien nousun - edessä hankalat hallitusneuvottelut

Merkeliä sopii onnitella, myöskin Macronin. Saavutettu voitto oli kuitenkin selkeästi ns. Pyrrhoksen voitto - eli tuollaisiin voittoihin ei puolueella ole jatkossa varaa, ne johtavat toistuessaan totaaliseen äänestäjäkatoon, tuhoon. Puolueessa tiedetään hyvin, että jotain on tehtävä - ja pian. Ennen kaikkea Merkelille on löydettävä äkkiä vahvoja nousukiidossa olevia seuraajia, mieluusti useampia, että on vara valita.