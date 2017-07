Saksalaismedia: Hampurin poliisi pyytänyt apua mielenosoituksiin - yli sata poliisia loukkaantunut

Hampurin poliisi on pyytänyt apua muilta Saksan osavaltioilta suuriin, kaoottisiksi äityneisiin mielenosoituksiin, kertoo saksalainen yleisradioyhtiö NDR.

Poliisin mukaan he ovat kysyneet, onko muissa osavaltioissa poliisivoimia vapaana. Poliisi ei kertonut nykyistä poliisien määrää, mutta aiemmin määräksi on kerrottu noin 20 000.

NDR:n mukaan Baden-Württemberg olisi jo lähettänyt 200 ja Mecklenburg-Vorpommern 240 poliisia.

Tänään alkanut G20-huippukokous keräsi jo eilen kaupunkiin tuhansia mielenosoittajia, ja tänään Hampurissa on poltettu poliisiautoja rikottu ikkunoita ja suljettu teitä. Yli sata poliisia on loukkaantunut, NDR kertoo. Siitä, mitä mielenosoittajille on itselleen käynyt, on ollut vaikea saada tietoja.

Mellakat ovat keskittyneet Altonan alueelle.

Poliisiautoon on heitetty Molotovin cocktail ja Mongolian lähetystön ikkunat on rikottu, Hampurin poliisi kertoo sivuillaan.

Poliisin helikopteria on myös ammuttu raketilla, Hampurin poliisi kertoo Twitterissä.

Saksalaislehti Frankfurter Allgemeinen mukaan jopa kokeneet viranomaiset ovat järkyttyneet tapahtumista, jollaisia ei ole Hampurissa ennen nähty.

- En ole kokenut tällaista urallani aiemmin, kertoi hampurilainen poliisi Timo Zill lehdelle torstai-iltana.

Mielenosoittajat kutsuvat tapahtumaa nimellä "Tervetuloa helvettiin".

Poliisin mukaan mielenosoitukset ovat sulkeneet useita risteyksiä ja kulkuväyliä, jotka on tarkoitettu G20-delegaatioiden liikkumista varten.

G20-huippukokouspaikan ulkopuolella on kuitenkin ollut rauhallista, kertoo The Local.

Kymmeniä poliiseja loukkaantunut

Hampurissa oli jo eilen väkivaltaisia mielenosoituksia, joissa loukkaantui yli sata poliisia, kertoo yleisradioyhtiö NDR. Hampurin poliisin tiedottajan mukaan suurimmalla osalla vammat ovat kuitenkin lieviä.

Eilisiltaisilla mielenosoituksilla on vastustettu G20-huippukokousta. Tapahtumien kulku kaiken kaikkiaan on ollut epäselvä.

Hampuri on kieltänyt mielenosoitukset kaupungin keskustassa ja lentokentälle vievällä reitillä, ja siksi mielenosoittajat kokoontuivatkin eilen satama-alueilla.

Mielenosoittajat ovat älähtäneet siitä, että heidän kokoontumisvapauttaan loukataan ajamalla heidät etäälle huippukokouspaikasta.

Maailman johtavien talousmaiden päämiehet kokoavan tapahtuman turvatoimet ovat tiukat. Hampurin kaduilla partioi viikonlopun aikana mellakkavarusteisia poliiseja panssaroituine ajoneuvoineen. Hampuriin odotetaan viikonvaihteessa kaikkiaan jopa 100 000:ta mielenosoittajaa kokouksen aikana.

Mielenosoittajat heittivät pulloja ja kiviä

Jo eilen kerrottiin, että useita ihmisiä loukkaantui, kun mellakkapoliisi hajotti kokousta vastustavien mielenosoittajien joukon. On kuitenkin epäselvää, loukkaantuiko yhteenotoissa poliisien lisäksi myös mielenosoittajia. BBC:n mukaan myös protestoijia olisi mahdollisesti loukkaantunut.

Poliisi kertoi käyttäneensä vesitykkejä, pippurisumutetta ja kyynelkaasua poliisin kimppuun hyökänneitä mielenosoittajia vastaan.

Tervetuloa helvettiin -teemalla kulkevaan mielenosoitukseen osallistui äärivasemmistolaisten "musta blokki", jonka kerrottiin heittäneen poliiseja muun muassa pulloilla ja kivillä. Lisäksi poliisi kertoi mielenosoittajien sytyttäneen tuleen muun muassa auton ja roskalavoja.

Alkujaan rauhanomaiseksi tarkoitettuun marssiin osallistui eilen poliisin arvion mukaan noin 12 000 ihmistä. Poliisi kertoo, että järjestäjät keskeyttivät mielenosoituksen yhteenottojen jälkeen.

Linkki juttuun

Linkki juttuun

Linkki juttuun

Linkki juttuun

Linkki juttuun