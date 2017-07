Saksalaislehdet: Yökerhossa ammuttu, useita haavoittunut

Saksassa Konstanzin kaupungissa on ammuttu yökerhossa ja useita ihmisiä on haavoittunut, kertovat saksalaislehdet. Poliisin mukaan osa haavoittuneista on saanut vakavia vammoja, kertoo Bild.

Vielä on epäselvää, onko ihmisiä kuollut ampumisessa. Asiasta kertovat myös Focus ja SWR Aktuell. Paikalla ei ole enää vaaraa, ja poliisi tutkii tapausta, kertoi paikallinen poliisi Twitterissä noin tunti sitten.

Konstanz sijaitsee Etelä-Saksassa Baden-Württembergin osavaltiossa lähellä Sveitsin rajaa.

