Saksalainen Rock am ring -festivaali on keskeytetty terroriuhan takia. Festivaali järjestetään Nürnbergissä Saksan länsiosissa, noin sata kilometriä Kölnistä etelään. Festivaalijärjestäjät kertovat verkkosivuillaan, että poliisi on kehottanut keskeyttämään festivaalin. Järjestäjät kehottavat ihmisiä poistumaan juhla-alueelta rauhassa.

Festivaalin on tarkoitus jatkua huomenna. Asiasta kertoi muun muassa Frankfurter Allgemeine -lehti.

Linkki juttuun

