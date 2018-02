Saksa ja Ranska kehottavat Venäjää patistamaan Syyrian hallintoa tulitaukoon

Saksa ja Ranska ovat hoputtaneet Venäjää painostamaan Syyrian hallintoa "välittömään" tulitaukoon, Saksan liittokanslerin Angela Merkelin kanslia tiedottaa. Merkel ja Ranskan presidentti Emmanuel Macron keskustelivat tänään puhelimitse Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa Syyriasta.

Venäjä ilmoitti aiemmin tänään Venäjän, Ranskan ja Saksan johtajien sopineen maidensa "tietojenvaihdon" nopeuttamisesta Syyrian asioissa.

Syyrian hallitus on jatkanut ilmaiskujaan kapinallisten hallitsemaan Itä-Ghoutaan piittaamatta YK:n turvallisuusneuvoston eilisestä päätöksestä määrätä alueelle 30 päivän tulitauko, kertoi tarkkailijajärjestö Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). Sen mukaan iskuissa on tänään kuollut ainakin seitsemän siviiliä.

Järjestön mukaan Syyria iski ainakin kahdesti alueen suurimman kaupungin Douman liepeillä. Lisäksi ainakin kolmeen kohteeseen Itä-Ghoutassa ammuttiin tykistöllä. Alueen eteläosassa kerrottiin yhteenotoista hallituksen joukkojen ja islamististen kapinallisten välillä.

Douman kaupunkiin on kohdistunut tänään tykistö- ja ilmaiskuja, kertoi myös kaupungissa oleva uutistoimisto AFP:n kirjeenvaihtaja.

Eilen turvallisuusneuvostossa hyväksytyn päätöslauselman mukaan 30 päivän tulitauon on määrä alkaa "viipymättä" Syyriassa, jotta humanitaarisen avun kuljetukset ja hoitoa tarvitsevien evakuoinnit saadaan käyntiin.

Syyrian hallitus aloitti iskut Itä-Ghoutaan viime sunnuntaina. Iskuissa on tarkkailijajärjestön keräämien tietojen mukaan kuollut yhteensä ainakin 527 ihmistä, joista 129 on lapsia.

SOHR-järjestön mukaan Venäjän koneet ovat tehneet iskuja Itä-Ghoutan alueella. Venäjä on kiistänyt, että sillä olisi mitään tekemistä iskujen kanssa.

"Tulitauko ei koske alueita Damaskoksen liepeillä"

Venäjälle tehtiin myönnytyksiä, jotta se hyväksyisi YK:n turvaneuvoston päätöslauselman. Tulitauko ei esimerkiksi koske operaatiota äärijärjestö Isisiä ja al-Qaidaa vastaan eikä myöskään "yksilöitä, ryhmiä, hankkeita tai kokonaisuuksia", jotka tukevat äärijärjestöjä. Tämä jättääkin päätöslauselman toteutukseen tulkinnanvaraa.

Lauselmassa vaaditaan kaikkien piiritysten lopettamista. Tämä sisältää myös Damaskoksen lähellä sijaitsevan Itä-Ghoutan kapinallisalueen, joka on kokonaan hallitusjoukkojen saartama.

Muun muassa al-Qaidan entinen alajaos on läsnä Itä-Ghoutassa.

Lisäksi Syyrian presidentin Bashar al-Assadin hallinto tapaa kutsua rutiininomaisesti kaikkia vastustajiaan "terroristeiksi".

Assadin hallintoa tukevan Iranin armeijan esikuntapäällikkö sanoi tänään, että Syyrian asevoimat jatkaa taistelua Itä-Ghoutan "terroristiryhmiä" vastaan.

- Tulitauko ei koske alueita Damaskoksen liepeillä. Syyrian asevoimien hyökkäyksiä ja puhdistusoperaatioita jatketaan, esikuntapäällikkö Mohammad Bagheri sanoi iranilaisen Irna-uutistoimiston mukaan.