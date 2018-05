Sademetsien pelastajaa pelottaa palmuöljyn lisäksi maailman väestönkasvu – "Kukaan ei puhu tästä norsusta huoneessa"

World Land Trustin perustaja John Burton on ollut mukana pelastamassa hehtaareittain sademetsiä eri puolilla maailmaa. Burton on huolissaan muun muassa lisääntyvästä palmuöljyn tuotannosta, mikä aiheuttaa sademetsien rajuja hakkuita erityisesti Kaakkois-Aasiassa.

World Land Trust keskittyy erityisesti metsäalueiden ostamiseen ja suojelualueiden perustamiseen yhdessä paikallisten yhteisöjen kanssa.

– En kannata palmuöljyn täydellistä kieltämistä. Kiellot eivät toimi täysin missään asiassa. Kompromissit ovat mahdollisia. Palmuöljyä voidaan tuottaa myös kestävästi. Tosin esimerkiksi Indonesiassa näi ei tehdä vaan metsää kaadetaan viljelmien tieltä, Burton kertoi keskiviikkona Helsingissä.

Burton vierailee Helsingissä, koska World Land Trust tekee yhteistyötä Estrellan kanssa. Estrellan markkinointijohtaja Nanna Järvinen kertoi Estrellan luopuvan palmuöljyn käytöstä tuotteissaan.

– Palmuöljy on ilmastosyöppö, jonka vaikutusta moni ei tunne. Palmuöljyä on noin joka toisessa pakatussa elintarvikkeessa. Se on elintarviketeollisuudelle laadullisesti hyvä tuote, mutta sademetsiä raivataan koko ajan sen takia. En usko, että bisnestä voi enää muutaman vuoden kuluttua tehdä, ellei ole mukana ilmastonmuutoksen torjunnassa, Järvinen puhui.

Palmuöljy ei kuitenkaan ole ainoa uhka sademetsille ja ilmastolle. Burton sanoo, ettei väestönkasvusta puhuta tarpeeksi.

– Ihmispopulaation kasvu on pelottavaa. Viime vuosikymmeninä on huomannut, kuinka aggressiivisesti talous kasvaa samalla esimerkiksi Kiinassa ja Intiassa. Kaikki haluavat elää samalla tavalla kuin esimerkiksi Suomessa eletään. Kukaan ei puhu tästä norsusta huoneessa, hän sanoo.

Väestönkasvu ja taloudellinen kasvu aiheuttavat muun muassa sitä, että metsiä kaadetaan maanviljelyn tieltä, monia kalalajeja kalastetaan liikaa, energiaa tuotetaan ilmastolle haitallisesti, puhtaasta vedestä on paikoin pulaa ja eläin- sekä kasvilajeja katoaa.

Ilmaston lämpeneminen puolestaan pahentaa monia ongelmia ja sulattaa mannerjäitä, mikä nostaa meren pintaa. Lämpeneminen uhkaa ajaa miljoonia ihmisiä pakolaisiksi, jos heidän kotiseuduistaan tulee asuinkelvottomia.

Oletko valmis muuttamaan tapojasi?

Keskiviikkona pidetyssä tiedotustilaisuudessa sekä Estrellan Järvinen että Sitran ilmastoratkaisujen johtaja Janne Peljo toivoivat myös suomalaisten lähtevän aktiivisemmin mukaan ilmastotekoihin. Kuluttajien valinnoilla korostettiin olevan merkitystä osana valtioiden ja yritysten toimenpiteitä.

Tuoreen "Ilmastonmuutos suomalaisten arjessa" -tutkimuksen mukaan huoli ilmastonmuutoksesta ei näy arjen valinnoissa.

– Myös suomalaisten elämäntyylillä ja valinnoilla on merkitystä ilmastokriisin ratkaisussa. Suomalaisten hiilijalanjälki on korkea. Se muodostuu pääosin asumisen, syömisen, liikkumisen ja kulutuksen päästöistä. Vastuu tulevaisuudesta on jokaisella meistä. Katastrofi uhkaa, jos muutosta ei tehdä nopeasti, Peljo sanoo.

Ilmastoystävällinen elämäntapa tarkoittaisi monelle suuria muutoksia elämäntapoihin: esimerkiksi lentomatkustamista, punaisen lihan ja juuston syömistä sekä yksityisautoilua olisi vähennettävä. Lautasella olisi pantava enemmän kasviproteiineja ja liikkumisessa olisi hyödynnettävä joukkoliikennettä.

Tutkimuksen mukaan naiset ja nuoret ovat valveutuneempia ilmastokysymyksissä. Keski-ikäiset miehet ovat kaikkein pessimistisimpiä.

– Omilla ostopäätöksillä voi vaikuttaa. Ilmastotekoja tekee enemmän, jos uskoo niiden vaikuttavan, Järvinen sanoo.