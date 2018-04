Saako Suomi isännöidä Trumpia ja Jong-unia? – Matti Vanhanen pitää arktista huippukokousta todennäköisempänä

Suomi on nostettu esiin yhtenä vaihtoehtona Donald Trumpin ja Kim Jong-unin tapaamispaikaksi. Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, ex-ulkoministeri Ilkka Kanerva pitäisi Suomea ketteränä isäntänä Trumpille ja Jong-unille.

Ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Matti Vanhanen (kesk.) ei pidä erityisen todennäköisenä, että Suomea pyydettäisiin toimimaan isäntänä Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Pohjois-Korean presidentin Kim Jong-unin tapaamisessa. Suomi on kansainvälisessä mediassa nostettu yhdeksi mahdolliseksi tapaamispaikaksi. Vanhasen mukaan Suomen tulisi suostua tapaamisen isännäksi, jos sellaista pyydettäisiin.

Helsinki on mukana esimerkiksi uutistoimisto Bloombergin listalla yhtenä yhdeksästä vaihtoehdosta tapaamispaikaksi. Suomen nostamista listalle Bloomberg perustelee sillä, että Helsingissä käytiin maaliskuussa keskusteluja Pohjois-Korean tilanteesta. Keskusteluihin osallistui muun muassa Pohjois-Korean ulkoministeriön Pohjois-Amerikan osaston varapääjohtaja Choi Kang Il.

Vahvoina vaihtoehtoina Bloomberg nostaa esiin Ruotsin ja Sveitsin. Pohjois-Korean ulkoministeri Ri Yong-ho vieraili Tukholmassa maaliskuussa ja neuvotteli kollegansa Margot Wallströmin kanssa. Ruotsilla ja Pohjois-Korealla on myös pitkä diplomaatian perinne.

Presidentti Trump on puolestaan kertonut, että Yhdysvallat on esittänyt tapaamispaikaksi viittä vaihtoehtoa, joista yksikään ei sijaitse Yhdysvalloissa.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kommentoi Ylen Ykkösaamussa lauantaina huipputapaamisen pitopaikkaa.

Niinistön mukaan Suomi isännöisi mielellään tapaamista, kun on kyse rauhan edistämisestä.

– Se on ihan kiva, että Suomi muistetaan ainakin mainita. Se on toinen juttu, missä kokous todella pidetään. Tuskinpa sitä kukaan vielä tietää, hän totesi.

Vanhasen mukaan tapaamispaikka saattaa olla jo pienen piirin tiedossa ja valmistelut pitkällä.

– Tämän tason tapaamisista informoidaan turvallisuussyistä vasta myöhäisessä vaiheessa. Kyseisen maan viranomaisilla voi jo olla tieto tapaamisesta ja valmistelut käynnissä kaikessa hiljaisuudessa, Vanhanen sanoo.

Lännen Media tavoitti ulkoministeri Timo Soinin (sin.) sunnuntaina tekstiviestitse.

– Minulla ei ole mitään lisättävää siihen, mitä tasavallan presidentti sanoi Ykkösaamussa, Soini viestitti.

Vanhasen mukaan ulkoasianvaliokuntaa ei ole informoitu, että Suomi olisi aktiivisesti pyrkinyt tapaamisen järjestäjäksi.

– Suomen tulisi kansainvälisestä näkökulmasta olla valmis antamaan tällaisia palveluja, jos sellaisia toiveita esitetään. En kuitenkaan ole kuullut, että Suomi erityisesti kampanjoisi asiassa.

Kokouksen isäntämaalla ei Vanhasen mukaan ole kovin suurta sananvaltaa asialistaan, vaan kyse on käytännön järjestelyistä.

Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja ja entinen ulkoministeri, kansanedustaja Ilkka Kanerva (kok.) toteaa, että huipputapaamisen järjestäjävaltio ei saa olla kallellaan kumpaankaan osapuoleen.

– Suomi ei varmastikaan ole vaikea mihinkään suuntaan tässä mielessä, katsotaan sitten itään, länteen, etelään tai pohjoiseen, Kanerva sanoo.

"Suomi on tässä erittäin ketterä. Meillä on nopeasti varastorasvat pois pyyhittynä kokouskoneistolta." Ilkka Kanerva

Kanerva kertoo kuulleensa kansainvälisissä yhteyksissä keskusteluja maista, jotka olisivat soveliaita huippukokoukselle. Hän ei kuitenkaan luettele nimiä. Kanervan mukaan kokouspaikkaa tärkeämpää on se, että kokous toteutuu.

– Kyllähän se olisi omiaan antamaan kansainvälistä respectia sellaiselle maalle, joka on isännöi tällaisen tilaisuuden. Sanoisin, että Suomi on tässä erittäin ketterä. Vaikka nyt puhutaan lyhyestä ajasta, niin kyllä olen täysin varma siitä, että meillä on nopeasti varastorasvat pois pyyhittynä kokouskoneistolta.

Vanhanen pitää realistisempana arktisen alueen huippukokouksen saamista Suomeen, koska Suomi toimii arktisen neuvoston puheenjohtajana. Lännen Media uutisoi keskiviikkona, että arktinen huippukokous on yhä ulkoministeriön tavoitelistalla. Presidentti Niinistö kertoi jo vuonna 2016 tunnustelleensa asiaa sekä Venäjällä ja Yhdysvalloissa.

– Arktisen neuvoston huippukokous olisi sisällöllisesti lähellä meitä ja olisimme mukana määrittelemässä sen asiasisältöä. Tämänkään kokouksen järjestäminen ei silti ole kiinni Suomen kampanjoinnista, vaan siitä, haluavatko Yhdysvaltojen ja Venäjän päämiehet tavata, Vanhanen arvioi.