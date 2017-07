Ruotsissa selvitetään mahdollisuuksia 3D-tulostaa keinoihoa

Ruotsissa tutkitaan mahdollisuuksia tulostaa keinoihoa 3D-printterillä. Tekniikkaa kehitetään yhteistyönä kolmen yliopiston ja yliopistosairaalan kesken. Projekti on saanut liki sadantuhannen euron rahoituksen valtiolta.

Tekniikasta voi olla apua vaikeita palovammoja saaneille tai suurista syntymämerkeistä kärsiville potilaille. He tarvitsevat uutta ihoa suuria määriä, sanoo plastiikkakirurgian ylilääkäri Lars Kölby.

Laboratorion soluviljelmistä on tarkoitus edetä sioilla tehtäviin kokeisiin.

- Sikojen haavat parantuvat samalla tavalla kuin ihmisten, Kölby sanoo.

Sioilla on myös yksilöllinen vastustuskyky. Ihmiset ja siat tarvitsevat lääkehoitoa silloin, kun elin siirretään toisesta yksilöstä. Lääkitystä ei tarvita, jos esimerkiksi ihonsiirrossa käytetään omaa ihoa.

Keinoihoa voitaisiin valmistaa yksilökohtaisesti niin, että siinä hyödynnettäisiin ihoa tarvitsevan ihmisen omia soluja.

- Voisimme ottaa soluja ja printata A4-sivun tai kymmenen A4-sivua tasaisesti jakautuneita ihosoluja, minkä jälkeen arkit laitetaan paikoilleen. Kun solut on otettu ja viljelty loukkaantuneelta, ne sopivat yhteen immunologisesti, Kölby sanoo.

Ihmisen iho ja ihokarvat ovat yksilöllisiä. Se, kuinka paljon tulostettu iho muistuttaa alkuperäistä, riippuu Kölbyn mukaan printterin piirtokyvystä ja solujen edellytyksistä kasvaa.

3D-tulostimilla on viime vuosina yritetty tulostaa elävää kudosta, kuten rustoa. Laboratoriossa keinotekoisen ihon tulostamista on jo kokeiltu, ja seuraava askel on kokeilla tulostettua ihoa eläimillä.