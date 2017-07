Ruotsissa ministereitä ulos hallituksesta syventyneen tietovuotokohun seurauksena

Ruotsin pääministeri, sosiaalidemokraattien Stefan Löfven panee maan punavihreän hallituksen kokoonpanoa uusiksi ajoneuvohallinnon tietovuotokohun ja opposition ilmaiseman epäluottamuksen seurauksena.

Viisi oppositiopuoluetta on aiemmin esittänyt voimakasta kriitiikkiä siitä, miten tietovuotoasiaa on hoidettu hallituksen kansliassa. Löfvenin hallitukselta on vaadittu myös vahvempaa vastuunkantoa asiassa.

Opposition epäluottamuksen kohteena olleet sisäministeri Anders Ygeman ja infrastruktuuriministeri Anna Johansson jättävät hallituksen. Samalla ministerisalkkujen ja vastuualueiden jakoa hallituksen sisällä muutetaan.

Sen sijaan puolustusministeri Peter Hultqvist jatkaa tehtävässään oppositiosta kohdistetusta epäluottamuksesta huolimatta. Seuraavaksi on epäluottamusta esittäneiden oppositiopuolueiden käsissä, saako Hultqvist jatkaa tehtävässään.

Kohun taustalla on ajoneuvohallinnon tietotekniikkapalvelujen taannoinen ulkoistus. Ulkoistuksen myötä hallinnon rekistereihin on ollut pääsy myös sellaisilla ulkomaisilla työntekijöillä, joiden taustoja ei ole tarkistettu turvallisuusnäkökohdat huomioiden.

"Puolustusministerillä laaja arvostus"

Pääministeri Löfven ei pidä puolustusministeriin kohdistettua epäluottamusta perusteltuna.

- Hän (Hultqvist) nauttii laajaa arvostusta, ja hän on rakentanut vahvan kansainvälisen verkoston, sanoi Löfven tiedotustilaisuudessa Tukholmassa.

Puolustusministeri Hultqvist on ollut viime vuosina yksi avainhenkilöistä muun muassa Suomen ja Ruotsin välisessä puolustusyhteistyössä. Hultqvistilla on myös suomalaisjuuria, sillä hänen äitinsä on Suomesta.

Hultqvistin mukaan puolustusministeriöllä ei ole ollut koordinointivastuuta tietovuotoasiassa ja se on hoitanut tehtävänsä.

- Olen tehnyt sen, minkä voin ja mihin olen velvoitettu, Hultqvist sanoi tiedotustilaisuudessa.