Ruotsissa kolme kuoli pahassa bussiturmassa - valtaosa matkustajista nuoria

Ruotsissa koululaisnuoria kuljettaneen bussin onnettomuudessa on kuollut kolme ihmistä. Kuusi ihmistä on loukkaantunut vakavasti ja 19 lievemmin. Kaikki loukkaantuneet on toimitettu hoitoon.

Koululaisnuoria kuljettanut bussi ajoi ulos tieltä ja kaatui.

Bussissa oli 59 ihmistä, joista 52 oli pelastusviranomaisten mukaan nuoria.

– Paikalla on melkein kaoottista. Jotkut ovat vahingoittumattomia, toiset hyvin vaikeasti loukkaantuneita, sanoi pelastuslaitoksen tiedottaja Peter Nystedt aiemmin Aftonbladetille.

Turma tapahtui aamulla valtatiellä E45 Härjedalenissa Keski-Ruotsissa.

Kahdeksasluokkalaiset koululaiset olivat lähteneet matkaan Länsi-Götanmaalta eteläisestä Ruotsista. Eräs bussissa ollut kertoo kaikkien nukkuneen turman tapahtuessa.

Paikalle lähetettiin turman jälkeen ambulanssihelikoptereita ja lukuisia ambulansseja.

Poliisin mukaan loukkaantuneita on viety kolmen eri paikkakunnan sairaalaan. Loukkaantuneita on hoidettu myös paikalle pystytetyssä hoitoteltassa.

Turman syystä ei ole tietoa. Tieosuudella on sattunut aiemminkin onnettomuuksia. Aamulla alueella oli pakkasta ja tiet olivat liukkaita.