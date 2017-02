Ruotsin suurlähetystö pyytää selvitystä Trumpin hämmentävistä puheista

Presidentti Donald Trumpin hämmentävät puheet Ruotsista ovat johtaneet selvityspyyntöön. Ruotsin suurlähetystö Washingtonissa otti yhteyttä Yhdysvaltojen ulkoministeriöön tiedustellakseen, mitä Trump puheessaan oikein tarkoitti.

– Me haluamme selvittää, mistä on kysymys. Me emme tiedä mistä hän puhuu, totesi Catarina Axelsson ulkoministeriön viestinnästä.

Yhteydenpitoa hankaloittaa se, ettei Yhdysvalloilla juuri nyt ole suurlähettilästä Tukholmassa. Suurlähettiläät määrättiin pois viralta heti Trumpin virkaanastujaisten yhteydessä eikä uusia ole saatu nimitettyä.

Trump käytti lauantaina paikallista aikaa Floridassa pitämässään puheessa Ruotsia huolestuttavana esimerkkinä. Näin hän puhui.

Trump käytti Floridassa kannattajilleen pitämässään puheessa Ruotsia huolestuttavana esimerkkinä – mutta mistä, ei ole selvää. Maahanmuuttajista lienee ollut kyse.

– Katsokaa, mitä tapahtui Saksassa. Katsokaa, mitä tapahtui eilen illalla Ruotsissa. Ruotsissa! Kuka olisi uskonut, presidentti paheksui.

Hän viittasi siihen, että Ruotsiin on tullut paljon ulkomaalaisia.

– He ovat ottaneet sisään paljon ihmisiä. Heillä on ongelmia, joita he eivät ikinä pitäneet mahdollisena, Trump jatkoi nostaen hetken päästä esille myös Nizzan ja Pariisin tapahtumat.

Ruotsin suojelupoliisi Säpo oli ymmällään.

– Mikään uhka-arviossa ei ole muuttunut sitten perjantai-illan, kertoo Karl Melin Säpon viestinnästä Aftonbladetille.

Fox Newsillä maalailtiin kauhukuvia

Sosiaalisessa mediassa levisi ensin hämmennys, minkä jälkeen "Ruotsin tapahtumista" otettiin ilo irti. Terrori-iskun "epäillystä tekijästä" eli Muppet Shown ruotsalaisesta kokista levitettiin kuvia, samoin kuin tuskaisista hetkistä Ikean huonekalujen kokoamisen parissa.

Keskustelua asiasta käytiin Twitterissä tunnisteella #LastNightInSweden.

– Ei. Mitään ei ole tapahtunut Ruotsissa. Ei ollut terrori-iskua. Ollenkaan. Uutiset käsittelevät vain Melfestiä, tviittasi koulukirjastonhoitaja Emma Johansson ja viittasi Ruotsin euroviisukarsintoihin.

Johansson on tällä viikolla pitänyt Ruotsin Twitter-tiliä @sweden, joka kiertää tavallisten ruotsalaisten hoidettavana. Hän vastasi yön ja illan aikana lukuisiin kyselyihin ja viesteihin ja päätyi muun muassa BBC:n haastateltavaksi.

Entinen pääministeri Carl Bildt oli tapansa mukaan teräväkielinen.

– Ruotsissa? Terrori-isku? Mitä hän on polttanut? Kysymyksiä on runsaasti, Bildt tviittasi.

Yksi mahdollinen selitys on, että Trump oli katsonut lempikanavaansa Fox Newsiä. Kanavalla haastateltiin amerikkalaista filmintekijä Ami Horowitzia, joka on tehnyt kauhukuvia maalailevan dokumentin pakolaisten vastaanotosta Ruotsissa. Aftonbladetin selvityksen mukaan dokumentti sisältää useita perättömiä väitteitä.