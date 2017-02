Ruotsin poliisi ampui Rinkebyssä osuakseen

Rinkkebyn mellakoiden syy on ollut se että nuorisolla ei ole mitään järkevää tekemistä vapaa-aikana. Ruotsalaisen yhteiskunnan velvollisuus olisi järjestää monipuolista järkevää tekemistä. Yhteiskunnalla on suurin vastuu siitä, että nuorison ei pitäisi turvautua mellakointiin. Kun on oikein pahaolo ja joka päivä joutuu miettimään miten torjua pahaa oloa niin ei sitten jää voimia hakea töitä.