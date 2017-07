Ruotsin hallituksen asemasta odotetaan tietoja tänään - Löfven pitää tiedotustilaisuuden aamupäivällä

Ruotsissa odotetaan tänään tietoja kolmen sosiaalidemokraattisen ministerin ja myös koko hallituksen asemasta. Pääministeri Stefan Löfvenin on määrä pitää lehdistötilaisuus kello 11 Suomen aikaa.

Poliittinen tilanne kuumeni eilen, kun neljä porvaripuoluetta esitti epäluottamuslausetta kolmelle ministerille ajoneuvohallinnon tietovuotokohun takia. Epäluottamuslausetta esitti pian myös ruotsidemokraatit. Näillä viidellä puolueella on enemmistö Ruotsin valtiopäivillä.

Ruotsalaismedian haastattelemat politiikan tutkijat pitivät mahdollisena, että Löfvenin hallituksen kohun keskelle joutuneet ministerit saattaisivat erota ennen mahdollista virallista epäluottamusäänestystä. Myöskään laajempaa hallituskriisiä tai koko hallituksen eroa ei suljettu pois.

Kohun keskellä ydinministereitä

Ilmaistu epäluottamus kohdistui hallituksen keskeisiin ydinministereihin, puolustusministeri Peter Hultqvistiin ja sisäministeri Anders Ygemaniin sekä infrastruktuuriministeri Anna Johanssoniin, joka vastaa muun muassa liikenneasioista.

Epäluottamusta esittäneiden Ruotsin porvarijohtajien mukaan vakavia puutteita on tullut ilmi siinä, miten punavihreä hallitus on kantanut vastuuta tietovuotoasiasta sekä miten tapausta on ylipäätään hoidettu hallituksen kansliassa.

- Vastuumme kansan valitsemina päättäjinä on osoittaa nopeasti ja päättäväisesti, ettemme hyväksy tällaista vastuutonta toimintaa, sanoi porvarioppositioon kuuluvan keskustapuolueen puheenjohtaja Annie Lööf.

Vasemmistopuolue ei keskiviikkona yhtynyt porvarien ja ruotsidemokraattien linjaan epäluottamuksesta kolmea ministeriä kohtaan. Sen sijaan vasemmistopuolue esitti epäluottamusta ainoastaan infrastruktuuriministeri Johanssonille.

Kohu syntyi sen myötä, kun kävi ilmi, että ajoneuvohallinnon tietotekniikkapalvelujen taannoisen ulkoistuksen myötä hallinnon rekistereihin on ollut pääsy myös sellaisilla ulkomaisilla työntekijöillä, joiden taustoja ei ole tarkistettu turvallisuusnäkökohdat huomioiden.