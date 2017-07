Ruotsiin ei uusia vaaleja — skandaali myllersi hallituksen uusiksi

Miljoonien ruotsalaisten salaiset tiedot vaarantanut it-skandaali pakotti Ruotsin pääministerin Stefan Löfvenin uusimaan hallitustaan kovalla kädellä. Kaksi kohun keskelle jäänyttä ministeriä joutui eroamaan ja myös muita salkkuja kierrätetään.

- En aio syöstä Ruotsia poliittiseen kriisiin, Löfven perusteli tiedotustilaisuudessa.

Uusia vaaleja ei sen sijaan järjestetä. Se ei ole yllätys, sillä Ruotsin lain mukaan ensi vuoden syksyllä pidettävät parlamenttivaalit olisi joka tapauksessa järjestettävä.

Jos vaalit olisi järjestetty vielä tänä vuonna, olisi uuden hallituksen kausi ollut olemattoman lyhyt.

Oppositio vaati kolmen skandaaliin vastuullisiksi katsomansa ministerin eroa. Sisäministeri Anders Ygeman ja infrastruktuuriministeri Anna Johansson saivatkin lähteä, mutta Löfvenin luottomiehiin kuuluva puolustusministeri Peter Hultqvist sai jäädä.

Kolmikon lähtöä vaativat neljän puolueen porvarillinen allianssi sekä ruotsidemokraatit.

Opposition mielipiteellä on huomattava painoarvo, sillä sosiaalidemokraateilla on vähemmistöhallitus. Oppositiosta sen hallituspolitiikkaa on tukenut vasemmistopuolue, joka sekin vaatii infrastruktuuriministeri Johanssonin eroa.

Nähtäväksi jää, miten oppositio reagoi Hultqvistin jatkoon hallituksessa. Löfvenin mukaan epäluottamukselle puolustusministeriä kohtaan ei ole perusteluita.

Uppsalan yliopiston valtiotieteen professorin Li Bennich-Björkmanin mukaan kahden ministerin potkiminen on pääministeriltä riittävä uhraus.

- On hankalalampaa yhdistää Hultqvist todellisiin virheisiin ja väärinkäytöksiin tässä asiassa. Hän on myös vahvempi ministeri ja pätevämpi kuin muut, Bennich-Björkman totesi uutistoimisto TT:lle ennen Löfvenin tiedotustilaisuutta.

Erotetun kaksikon lisäksi myös sosiaali- ja terveysministeri Gabriel Wikström luopui salkustaan terveyssyihin vedoten. Oikeusministeri Morgan Johansson saa toisen painavan salkun, kun hänestä tulee uusi sisäministeri.

Kaikki ministerit ovat sosiaalidemokraatteja, sillä puolue muodostaa yksin nykyisen vähemmistöhallituksen.

Hallituskriisin takana on kuljetushallituksen it-ulkoistuksen epäonnistuminen. Pääjohtaja Maria Ågren teki ulkoistuksen yhteydessä lainvastaisia päätöksiä, jotka vaaransivat salaisia tietoja.

Kuljetushallituksen tiedot siirrettiin Itä-Eurooppaan, jossa niitä pääsivät käsittelemään ulkomaiset työntekijät, joille ei ollut tehty lainkaan turvallisuusselvitystä. He pääsivät käsiksi miljoonien ruotsalaisten salaisiin tietoihin, jotka olivat vielä salaamattomassa muodossa.

Pääjohtaja Ågren sai potkut tammikuussa, mutta niiden todellinen syy pidettiin piilossa. Koko vyyhti tuli julkiseksi vasta tässä kuussa, kun ruotsalaislehti Dagens Nyheter paljasti Ågrenin saaneen tuomion tietoturvarikoksesta.

Hallituskriisiksi skandaali kehittyi, kun paljastui että osa ministereistä oli tiennyt tietoturvaongelmista jo yli vuoden. Näihin kuuluivat sisäministeri Ygeman ja puolustusministeri Hultqvist.

Sen sijaan infrastruktuuriministeri Johansson, jonka vastuulle kuljetushallitus kuuluu, ja pääministeri Löfven kuulivat asiasta vasta tämän vuoden tammikuussa.