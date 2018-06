Ruotsi polkaisi kansallispäivän kunniaksi käyntiin näyttävän valmiusharjoituksen

Vapaaehtoisten kodinturvajoukkojen kaikki 22 000 jäsentä sai kutsun lyhyellä varoitusajalla

Ruotsin kodinturvajoukkojen jäsenille tarjoutui keskiviikkona mahdollisuus viettää kansallispäivää univormu päällä ja ase kädessä. Puolustusvoimat kutsui vapaaehtoisista koostuvan Hemvärnetin kaikki 22 000 jäsentä edellisenä iltana ennalta ilmoittamattomaan valmiusharjoitukseen.

Vastaavan mittakaavan harjoitusta ei ole Ruotsissa toteutettu yli 40 vuoteen. Sotilaita ja sotilasajoneuvoja nähtiinkin juhlapäivän mittaan useiden ruotsalaiskaupunkien keskustoissa.

– Meidän tehtävämme on vahvistaa Ruotsin puolustusta ja kohottaa operatiivista kykyämme. Tämä on yksi tapa tehdä se, perusteli puolustusvoimien komentaja Micael Bydén.

Vapaaehtoisuuden vuoksi harjoitukseen osallistuminen ei ollut pakollista. Bydénin mukaan osallistujien määrääkin tärkeämpää on varmistaa, että viestiyhteydet toimivat ja kutsu saavuttaa kaikki.

Puolustusvoimista kuitenkin toivottiin, että vähintään puolet kutsuista ilmestyisi riviin.

– Silloin on näytetty ulkomaailmalle, että Ruotsi saa nopeasti näin paljon sotilaita liikkeelle, sanoi everstiluutnantti Johan Hansson TT:lle.

"Hemvärnetin merkitys kasvanut"

Vuorokauden kestävä harjoitus päättyi keskiviikkoiltana. Vapautuksen osallistumisesta saivat jo etukäteen muun muassa ne kodinturvajoukkojen jäsenet, jotka oli jo komennettu metsäpalojen sammutustöihin.

Koko valtakunnan alueella toimivan Hemvärnetin tehtävänä on sodan sattuessa turvata yhteiskunnan toiminnan kannalta tärkeitä kohteita.

Maanpuolustuskorkeakoulun asiantuntijan Stefan Ringin mukaan harjoitus ja siihen osallistuvien määrä antaa puolustusvoimille tärkeää tietoa valmiuden tasosta.

– Armeija on hyvin pieni, ja siksi Hemvärnetin merkitys on kasvanut. On luonnollista pyrkiä harjoittamaan tätä organisaatiota, Ring sanoo TT:lle.

Hemvärnet muodostaa vajaat puolet Ruotsin sodanajan joukkojen kokonaisvahvuudesta. Jäsenten keski-ikä oli vielä 1990-luvulla noin 60 vuotta, mutta on laskenut siitä nykyiseen 41 vuoteen.