Ruotsi, Norja ja Tanska haluavat jatkaa sisärajatarkastuksia - Risikko: Suomi tukee tarkastusten jatkumista

Euroopan sisärajoilla tarkastuksia tehneet maat haluavat jatkaa rajatarkastuksia. Schengen-alueella ei pitäisi olla tarkastuksia, mutta ne voi ottaa käyttöön poikkeustapauksissa.

Ruotsi, Tanska, Norja, Saksa, Itävalta ja Ranska ovat olleet kaikki halukkaita jatkamaan tarkastuksia. Maahanmuuttokomissaari Dimitris Avramopoulos kertoi Luxemburgissa, että komissio arvioi hakemuksia. Maiden poikkeusluvat rajatarkastuksiin ovat umpeutumassa loppusyksystä.

EU-maiden sisäministerit ovat tänään koolla Luxemburgissa. Tiukinta keskustelua odotettiin juuri uusista Schengen-säännöistä, joihin komissio on esittänyt vastikään muutoksia. Komissio on ehdottanut, että puolen vuoden sijaan maat voisivat ottaa rajatarkastukset käyttöön väliaikaisesti turvallisuussyistä vuodeksi.

EU-virkamieslähteen mukaan EU-maat olivat positiivisia ajatukselle, että sääntöjä selkeytetään. Slovenia, Slovakia, Unkari ja Puola esittivät kuitenkin huolensa siitä, että tarkastusten jatkuva pitkittäminen haittaa Schengeniä.

- Schengen on pystyssä ja sen pitää pysyä pystyssä. Se on velvollisuutemme. Jos Schengen kuolee, Eurooppa kuolee, Avramopoulos sanoi ennen kokousta.

Sisäministeri Paula Risikon (kok.) mukaan Suomi tukee rajatarkastusten jatkumista.

- Sehän on ollut apu Suomelle ja on auttanut siihen, että määrä on pysynyt vähäisenä. Siinä mielessä olemme valmiita tukemaan totta kai, Risikko sanoi toimittajille.

Uusi ehdotus vastuunjaosta marraskuussa

EU-maat ovat jo pitkään yrittäneet löytää yhteisymmärrystä yhteisestä turvapaikkajärjestelmästä, mistä keskusteltiin myös perjantaina.

Risikon mukaan Viro on käynyt kahdenvälisiä keskusteluita jäsenmaiden kanssa ja antaa ehdotuksensa marraskuussa.

Tavoitteena on löytää yhteinen suunnitelma, jolla jäsenmaat auttaisivat äkillisen pakolaiskriisin keskelle joutunutta maata. Turvapaikanhakijoita siirrettäisiin tietyllä mekanismilla muihin jäsenmaihin.