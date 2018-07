Ruotsalaispolitiikan superviikko alkoi sunnuntaina – maahanmuutto korostuu vaalien kynnyksellä

Ruotsidemokraattien suosio on kasvanut ennen vaaleja, nyt nähdään löytääkö se yhteistyökumppaneita.

Visbyssä Gotlannissa puhutaan tämän viikon ajan politiikkaa. Joka kesä järjestettävä Almedalsveckan, lyhyemmin Almedalen on Ruotsin tärkein politiikkatapahtuma. Tänä vuona politiikan superviikoksikin ristitty tapahtuma saa uusia kierroksia, sillä Ruotsissa järjestetään eduskuntavaalit kahden kuukauden kuluttua.

Ruotsalaisen tilastoviranomaisen SCB;n toukokuun gallupeissa kaksi suurinta puoluetta olivat Ruotsin pääministerin Stefan Löfvenin sosiaalidemokraatit ja Ruotsin kokoomus. Kolmanneksi suurimmaksi puolueeksi on kivunnut maahanmuuttovastainen ja populistinen ruotsidemokraatit.

Puolueet ovat kipuilleet, pitääkö ruotsidemokraattien kanssa tehdä yhteistyötä vai ei. Suurimmat puolueet eivät ole ilmaisseet yhteistyöhaluja. Suomesta Almedaleniin matkaava RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson. uskoo, että puoluejohtajien puheissa nähdään linjanvetoja aiheesta.

Pääministerin tulikoe

Ruotsidemokraattien suosion taustalla vaikuttaa Henriksson mukaan kansalaismielisyyden nousemisen ja epäonnistumiset maahanmuuton hallitsemisessa, ja esimerkiksi Malmön ja Göteborgin väkivaltaisuudet.

– Asiasta pitää keskustella ja miettiä, miten tästä eteenpäin.

Ruotsilla on pitkä historia maahanmuuton kanssa, eikä se Henrikssonin mukaan menestyisi taloudellisesti ilman maahanmuuttajia.

Henriksson muistuttaa, että noin joka viides ruotsalainen on tänä päivänä ulkomaalaistaustainen tai hänen vanhempansa ovat syntyneet muualla.

Pääministerillä Stefan Löfvenillä on edessään varsinainen tulikoe.

– Hänen pitää osata näyttää, miten hän jatkaisi tästä eteenpäin. Hänellä on ollut nyt neljä vuotta aikaa muuttaa Ruotsia ja tilanne on kärjistynyt.

Arvot tapetilla

Ruotsin keskustan puoluejohtajalta Annie Lööfiltä Henriksson odottaa pohjoismaisia arvoja korostavaa puhetta, erityisesti vaalien kynnyksellä.

– Pidetään yhtä Euroopassa ja seistään sillä arvopohjalla, jossa EU on perustettu ja pidetään huolta pohjoismaisista arvoista, Henriksson arvioi.

Visbyn puheissa kuullaan todennäköisesti myös kaikuja EU:n kiristyvästä pakolaispolitiikasta. Henriksson arvioi, että esimerkiksi liberaalit ja keskusta kannattavat pakolaiskiintiöitä vapaaehtoisten sijoittamisten sijaan.

Mielenkiintoista on Henrikssonin mukaan myös se, millä tavoin keskusta tekee pesäeroa muihin puolueisiin. Selvää on se, että maahanmuutto tulee olemaan viikon ykkösaihe. Esimerkiksi liberaalien puoluejohtaja Jan Björklund on entinen opetusministeri, jonka puheissa koulutusasiat ovat Henrikssonin mukaan keskeisessä roolissa, mutta hän myös kuuli Björklundilta, että hänenkin puheensa sivuaa maahanmuuttoa.

– Ruotsi pelaa jalkapallon MM-kisoissa samana päivänä, joten hän kertoi minulle, että tämäkin pitää ottaa puheessa huomioon, Henriksson kertoo.

Henriksson osallistuu ympäristökysymyksiä käsitteleviin keskusteluihin keskiviikkona ja osallistuu liberaalien ja keskustan tilaisuuksiin.

– Pohjoismainen yhteistyö on tärkeää ja parhaita keskusteluita käydään tällaisissa epävirallisissa tilaisuuksissa, Henriksson sanoo.

Puolueiden puheenvuorot